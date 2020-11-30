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الجزيرة الإماراتي يفشل في خطف سلمان الفرج من الهلال

Time منذ ساعة
Views 2013
الجزيرة الإماراتي يفشل في خطف سلمان الفرج من الهلال

ماجد محمد (صدى):
كشف عايض مبخوت، المدير التنفيذي لنادي الجزيرة الإماراتي، عن فشل النادي في خطف سلمان الفرج قائد نادي الهلال.

وقال مبخوت:" أنا أحب سلمان الفرج وحاولت ضم النجم سلمان الفرج لنادي الجزيرة الإماراتي في عام 2016 لكن لم أقدر، هذه معلومة أقولها لأول مرة".

وأضاف:"كنت سأكون سعيد حال انضمام سلمان الفرج للجزيرة، لكن انا سعيد بالمستوى الذي يقدمه مع الهلال، نجم كبير يستحق أن يكون قائد للزعيم".

ويذكر أن الفرج سيدخل الفترة الحرة من عقده مع الهلال، في يناير 2021، وسط أنباء عن رفضه العروض الأولية للتجديد، بسبب ضعف المقابل المالي.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه .. .. اجل تيس مدلقم ومتشكنم ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ع. س. ع
مثل من حمدلله والا مرابط
ابو محمد 😎 ✍️
تسببتي على خلق الله .. حسيبك الله ,,
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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