الجزيرة الإماراتي يفشل في خطف سلمان الفرج من الهلال

ماجد محمد (صدى):
كشف عايض مبخوت، المدير التنفيذي لنادي الجزيرة الإماراتي، عن فشل النادي في خطف سلمان الفرج قائد نادي الهلال.
وقال مبخوت:" أنا أحب سلمان الفرج وحاولت ضم النجم سلمان الفرج لنادي الجزيرة الإماراتي في عام 2016 لكن لم أقدر، هذه معلومة أقولها لأول مرة".
وأضاف:"كنت سأكون سعيد حال انضمام سلمان الفرج للجزيرة، لكن انا سعيد بالمستوى الذي يقدمه مع الهلال، نجم كبير يستحق أن يكون قائد للزعيم".
ويذكر أن الفرج سيدخل الفترة الحرة من عقده مع الهلال، في يناير 2021، وسط أنباء عن رفضه العروض الأولية للتجديد، بسبب ضعف المقابل المالي.