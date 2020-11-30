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القبض على وافد بتهمة النصب والاحتيال في المنطقة الشرقية

Time منذ 19 دقيقة
Views 1391
القبض على وافد بتهمة النصب والاحتيال في المنطقة الشرقية

الدمام (صدى):
تمكنت شرطة المنطقة الشرقية اليوم الاثنين ، من القبض على وافد امتهن النصب والاحتيال وتزييف الأوراق النقدية متخذاً من مقر إقامته وكراً لتنفيذ جرائمه.

وفي التفاصيل، صَرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت - بفضل الله - عن القبض على ( وافد من الجنسية الكاميرونية في العقد السادس من العمر )، امتهن النصب والاحتيال وتزييف الأوراق النقدية متخذاً من مقر إقامته بمحافظة الخبر وكراً لتنفيذ جرائمه.

حيث ضُبط بحوزته عدد من الأوراق المُزيفة وكميةٍ من المواد والأدوات التي تستخدم في تزييف العملات، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

اسيرالاقدار
واحنا نقول ليش البنات اتفلتن ولا عاد صارن يحترموا الرجاجيل سواء الاب او الاخوان صارت الاخت تصارخ وتستفز اهلها الردال واذا احد حب يأدبها وسطرها طراق اشتكت بحجة العنف الاسري الله يستر قريب بنوصل لمرحلة الواحد يشوف اخته تسوي غلط وتمشي مع رجال ولا يقدر يتكلم او يفتح فمه الله يستر على بناتنا وبنات المسلمين ويهديهن يارب مالنا الا الدعاء لهن بالهدايه وتعليمهن من الصغر على الدين والاحترام والتقدير والعباده والاقي على رب العالمين
لا يهمونك انا مجنونك
أني اشم ريحة قفطة قريبة الله يفكنا من الهياط بس
حبيب الاتحاد
ي خبييل؛؛ انت معاهم معاهم َعليهم عليهم؛ وانت كمان اعطوك بكثير اكبر من حجمك؛ انت الرجل الدي تفعل مالا تتنبه به هههههههه
نادر
ما جاه الشغل الا وهو في برنامح هههههه وما انشغل الا وقت تقطيع الكعكك الحميلة اللذيذة.. المكسوة بالكراميل الازرق المذهب بالذهبي..
🚴‍♀️
قفلوها وخالصين

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