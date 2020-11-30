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صورة نادرة لطريق المدينة المنورة بالرياض باتجاه الشرق قبل 54 عام
منذ ساعة
798
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أحدث التعليقات
اسيرالاقدار
واحنا نقول ليش البنات اتفلتن ولا عاد صارن يحترموا الرجاجيل سواء الاب او الاخوان صارت الاخت تصارخ وتستفز اهلها الردال واذا احد حب يأدبها وسطرها طراق اشتكت بحجة العنف الاسري الله يستر قريب بنوصل لمرحلة الواحد يشوف اخته تسوي غلط وتمشي مع رجال ولا يقدر يتكلم او يفتح فمه الله يستر على بناتنا وبنات المسلمين ويهديهن يارب مالنا الا الدعاء لهن بالهدايه وتعليمهن من الصغر على الدين والاحترام والتقدير والعباده والاقي على رب العالمين
لا يهمونك انا مجنونك
أني اشم ريحة قفطة قريبة الله يفكنا من الهياط بس
حبيب الاتحاد
ي خبييل؛؛ انت معاهم معاهم َعليهم عليهم؛ وانت كمان اعطوك بكثير اكبر من حجمك؛ انت الرجل الدي تفعل مالا تتنبه به هههههههه
نادر
ما جاه الشغل الا وهو في برنامح هههههه وما انشغل الا وقت تقطيع الكعكك الحميلة اللذيذة.. المكسوة بالكراميل الازرق المذهب بالذهبي..
🚴♀️
قفلوها وخالصين
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