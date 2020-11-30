الأعداد السابقة للصحيفة

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 93 طنا من الحطب المحلي المعد للبيع بالرياض

Time منذ 4 دقائق
Views 1148
القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 93 طنا من الحطب المحلي المعد للبيع بالرياض

سعيد العجل (صدى):
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي ٩٣ طنا من الحطب المحلي المعد للبيع في مستودعين في حي بدر بجنوب الرياض يديرهما 15 مقيما من الجنسيتين الباكستانية والبنجلاديشية ومخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية البنجلاديشية، وذلك لمخالفتهم نظام المراعي والغابات القاضي بمنع قطع الأشجار، والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله.

ويأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الالكترونية.

وقال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي" أنه تمت إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم".

وأكد المالكي متابعة القوات لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الالكترونية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين بالتنسيق مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة والجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأهاب بالمواطنين والمقيمين للالتزام بمسؤولياتهم في المحافظة على مقدرات الوطن البيئية، وعدم مخالفة نظام المراعي والغابات بقطع الأشجار، لما يشكله ذلك من إضرار بالموارد الطبيعية، وأراضي المراعي والغابات، والمبادرة بالإبلاغ عن كل من يقوم بذلك أو المتاجرة بالحطب المحلي.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابن حزم
الاجانب دمرو الطرق لانهم ولا همهم لان السكراب الي يسوقه مايملكه والطريق ماهو في دولته والمواطنين مايقربون له والتامين في صالحه
مدحت سراج
اقول لاتنسى ان حسين عبدالغني عاد بالنصر بعد انقطاع ٢٠ سنه
مدحت سراج
مو منك من دق الخشوم والله وياليت لاتنسى عبدالرحمن بن سعود الله يرحمه او انت من فروخ الطواقي
مغرد
والله لو تكون بسم الشهدا الفضل
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله

أخر الأخبار

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 93 طنا من الحطب المحلي المعد للبيع بالرياض
القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 93 طنا من الحطب المحلي المعد للبيع بالرياض
Time منذ 4 دقائق Views 1148
نتائج غير متوقعة بقضية طفلة اتهمت رجل بمحاولة اغتصابها
نتائج غير متوقعة بقضية طفلة اتهمت رجل بمحاولة اغتصابها
Time منذ 14 دقيقة Views 218
تكريم ميسي لـ «مارادونا» يعرض برشلونة للغرامة
تكريم ميسي لـ «مارادونا» يعرض برشلونة للغرامة
Time منذ 18 دقيقة Views 1025
الفرق بين السيارات ذات شكمان واحد وأخرى بشكمانين
الفرق بين السيارات ذات شكمان واحد وأخرى بشكمانين
Time منذ 24 دقيقة Views 1359
"الزكاة والدخل": 5 عناصر لا بد من توفرها في الفاتورة الضريبية
"الزكاة والدخل": 5 عناصر لا بد من توفرها في الفاتورة الضريبية
Time منذ 28 دقيقة Views 1505
«التحالف»: الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا من عمران سقط في صعدة
«التحالف»: الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا من عمران سقط في صعدة
Time منذ 33 دقيقة Views 1384
بالفيديو.. النمر: إصابة الأصحاء دون المدخنين بالجلطة استثناء وليس قاعدة
بالفيديو.. النمر: إصابة الأصحاء دون المدخنين بالجلطة استثناء وليس قاعدة
Time منذ 39 دقيقة Views 1475
ضبط سائق يقود المركبة بسرعة عالية في الطائف
ضبط سائق يقود المركبة بسرعة عالية في الطائف
Time منذ 43 دقيقة Views 1453
بالفيديو.. استقبال حافل من مواطن لضيفه داخل إحدى الاستراحات
بالفيديو.. استقبال حافل من مواطن لضيفه داخل إحدى الاستراحات
Time منذ 49 دقيقة Views 2062
وفاة وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بمكة
وفاة وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بمكة
Time منذ 53 دقيقة Views 1755