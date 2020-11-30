تكريم ميسي لـ «مارادونا» يعرض برشلونة للغرامة

وكالات (صدى):
أكدت تقارير صحافية، أن الغرامة المالية تنتظر نادي برشلونة الإسباني بعدما قام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بتكريم مواطنه الأسطورة الكروية الراحلة دييغو أرماندو مارادونا.
وأحرز ميسي هدفًا من تصويبة صاروخية في مباراة البارشا ضد أوساسونا التي أُقيمت أمس الأحد بالجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني، وخلع قميص فريقه وأظهر قميص فريقه السابق نيولز أولد بويز من أجل تكريم مارادونا مما أجبر الحكم ماتيو لاهوز على منح البطاقة الصفراء للاعب ميسي.
وأشارت التقارير، إلى أن تكريم ميسي لـ مارادونا سيُغرم برشلونة 3000 يورو خاصة أن قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم يمنع خلع قميص الفريق الأساسي، من أجل إظهار أي شعار آخر.