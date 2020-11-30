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تكريم ميسي لـ «مارادونا» يعرض برشلونة للغرامة

Time منذ ساعة
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تكريم ميسي لـ «مارادونا» يعرض برشلونة للغرامة

وكالات (صدى):
أكدت تقارير صحافية، أن الغرامة المالية تنتظر نادي برشلونة الإسباني بعدما قام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بتكريم مواطنه الأسطورة الكروية الراحلة دييغو أرماندو مارادونا.

وأحرز ميسي هدفًا من تصويبة صاروخية في مباراة البارشا ضد أوساسونا التي أُقيمت أمس الأحد بالجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني، وخلع قميص فريقه وأظهر قميص فريقه السابق نيولز أولد بويز من أجل تكريم مارادونا مما أجبر الحكم ماتيو لاهوز على منح البطاقة الصفراء للاعب ميسي.

وأشارت التقارير، إلى أن تكريم ميسي لـ مارادونا سيُغرم برشلونة 3000 يورو خاصة أن قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم يمنع خلع قميص الفريق الأساسي، من أجل إظهار أي شعار آخر.

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أحدث التعليقات

اسيرالاقدار
واحنا نقول ليش البنات اتفلتن ولا عاد صارن يحترموا الرجاجيل سواء الاب او الاخوان صارت الاخت تصارخ وتستفز اهلها الردال واذا احد حب يأدبها وسطرها طراق اشتكت بحجة العنف الاسري الله يستر قريب بنوصل لمرحلة الواحد يشوف اخته تسوي غلط وتمشي مع رجال ولا يقدر يتكلم او يفتح فمه الله يستر على بناتنا وبنات المسلمين ويهديهن يارب مالنا الا الدعاء لهن بالهدايه وتعليمهن من الصغر على الدين والاحترام والتقدير والعباده والاقي على رب العالمين
لا يهمونك انا مجنونك
أني اشم ريحة قفطة قريبة الله يفكنا من الهياط بس
حبيب الاتحاد
ي خبييل؛؛ انت معاهم معاهم َعليهم عليهم؛ وانت كمان اعطوك بكثير اكبر من حجمك؛ انت الرجل الدي تفعل مالا تتنبه به هههههههه
نادر
ما جاه الشغل الا وهو في برنامح هههههه وما انشغل الا وقت تقطيع الكعكك الحميلة اللذيذة.. المكسوة بالكراميل الازرق المذهب بالذهبي..
🚴‍♀️
قفلوها وخالصين

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