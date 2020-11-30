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«التحالف»: الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا من عمران سقط في صعدة

Time منذ 33 دقيقة
Views 1384
«التحالف»: الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا من عمران سقط في صعدة

فهمي محمد (صدى):
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت صباح اليوم الإثنين ( 30 نوفمبر 2020 م ) صاروخاً بالستياً من محافظة (عمران) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقط بعد اطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة ( صعده ).

وأوضح العميد المالكي استمرار المليشيا الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات النوعية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الاقليمي والدولي.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
الاجانب دمرو الطرق لانهم ولا همهم لان السكراب الي يسوقه مايملكه والطريق ماهو في دولته والمواطنين مايقربون له والتامين في صالحه
مدحت سراج
اقول لاتنسى ان حسين عبدالغني عاد بالنصر بعد انقطاع ٢٠ سنه
مدحت سراج
مو منك من دق الخشوم والله وياليت لاتنسى عبدالرحمن بن سعود الله يرحمه او انت من فروخ الطواقي
مغرد
والله لو تكون بسم الشهدا الفضل
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله

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