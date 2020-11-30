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«الشورى» يوافق على حذف المادة السادسة من مشروع نظام مكافحة الاحتيال

Time منذ 58 دقيقة
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«الشورى» يوافق على حذف المادة السادسة من مشروع نظام مكافحة الاحتيال

الرياض (صدى):
وافق مجلس الشورى، اليوم الاثنين، على حذف ( المادة السادسة ) من مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.

وجاء ذلك خلال مناقشة حذف ( المادة السادسة ) من مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، المعاد إلى المجلس لدراسته وفقاً للمادة (17) من نظامه، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد أبو ساق.

وعلى جانب آخر، ناقش المجلس، عدداً من التعديلات على مواد مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة، المعاد إلى المجلس لدراسته وفقاً للمادة (17) من نظامه.

وقرر المجلس الموافقة على عدد من التعديلات الواردة من الحكومة على مواد مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة، فيما يتمسك بقراره بشأن عدد من المواد الأخرى.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
الاجانب دمرو الطرق لانهم ولا همهم لان السكراب الي يسوقه مايملكه والطريق ماهو في دولته والمواطنين مايقربون له والتامين في صالحه
مدحت سراج
اقول لاتنسى ان حسين عبدالغني عاد بالنصر بعد انقطاع ٢٠ سنه
مدحت سراج
مو منك من دق الخشوم والله وياليت لاتنسى عبدالرحمن بن سعود الله يرحمه او انت من فروخ الطواقي
مغرد
والله لو تكون بسم الشهدا الفضل
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله

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