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وفاة وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بمكة

Time منذ 53 دقيقة
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بمكة

مكة المكرمة (صدى):
شهد طريق "مكة- جدة" السريع بالقرب من منطقة الزايدي، فجر اليوم الاثنين، وفاة شخص وإصابة 5 أشخاص آخرون في حادث مروري مروع.

ومن جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة، عبدالعزيز بادومان، أنه تم تلقي بلاغًا من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم في طريق "مكة- جدة" السريع؛ بالتحديد بعد كوبري الزايدي في اتجاه جدة، وبه عدد من الإصابات.

وقال عبدالعزيز بادومان، أنه فور تلقي البلاغ تم توجيه 3 فِرَق إسعافية، لافتًا إلى أن حين وصول أول فرقة إسعافية للموقع، اتضح وجود حالة وفاة و5 إصابات، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونقلت إصابتان متوسطتا الخطورة إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر؛ فيما رفضت باقي الإصابات النقل إلى المستشفى.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
الاجانب دمرو الطرق لانهم ولا همهم لان السكراب الي يسوقه مايملكه والطريق ماهو في دولته والمواطنين مايقربون له والتامين في صالحه
مدحت سراج
اقول لاتنسى ان حسين عبدالغني عاد بالنصر بعد انقطاع ٢٠ سنه
مدحت سراج
مو منك من دق الخشوم والله وياليت لاتنسى عبدالرحمن بن سعود الله يرحمه او انت من فروخ الطواقي
مغرد
والله لو تكون بسم الشهدا الفضل
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله

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