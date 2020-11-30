«البنك المركزي» يكشف الجهة المستفيدة من العملة الرقمية المشتركة

الرياض (صدى):
أوضح وكيل المحافظ للتطوير والتقنية في البنك المركزي السعودي، زياد اليوسف، اليوم الاثنين، الجهة المستفيدة من العملة الرقمية "عابر" التي سيتم إصدارها بشكل مشترك بين البنك المركزي السعودي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وقال زياد اليوسف، أن العملة ليست مخصصة للأفراد، وإنما مخصصة فقط للمؤسسات المالية المشاركة في مشروع "عابر" الذي يعد من المشروعات الرائدة على مستوى العالم؛ حيث سيتم استخدام العملة في عمليات المدفوعات عبر الحدود.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى تمكين المؤسسات المالية في كلا البلدين من تجربة هذه التقنية المالية الحديثة في بيئة آمنة، وتعزيز الابتكار المالي، لافتًا إلى أن هذا المشروع تم الإعداد له منذ العام الماضي بين البلدين، مؤكداً أن البنك المركزي سيواصل تعزيز الابتكار واستكشاف تلك التقنيات، بجانب استخدام سلسلة الكتل للعمليات المالية المحلية وبعض المصارف في المملكة.