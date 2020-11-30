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"هدف" يدعم 46 شهادة مهنية احترافية لرفع كفاءة القوى الوطنية في سوق العمل

Time منذ 3 ساعات
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"هدف" يدعم 46 شهادة مهنية احترافية لرفع كفاءة القوى الوطنية في سوق العمل

الرياض (صدى):
يدعم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، 46 شهادة مهنية احترافية في مجالات وتخصصات مختلفة، بهدف رفع كفاءة القوى الوطنية وزيادة تنافسيتها في سوق العمل، وذلك ضمن برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية.

ويتكامل برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية مع برامج الصندوق الأخرى في رفع كفاءة القوى الوطنية، ونشر مفهوم التدريب الاحترافي، وزيادة التنافسية بين الأفراد للتخصص والتطوير المهني، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية سوق العمل، للوصول إلى المعايير الدولية، وتوفير فرص وظيفية من خلال التطوير والإحلال.

وتأتي الشهادات المهنية استجابة لمتطلبات سوق العمل، وتزويد القوى الوطنية بمهارات معرفية ومهنية جديدة.

ويشترط "هدف" للاستفادة من دعم البرنامج، حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة، ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج، وإقرار بعدم دفع تكاليف الحصول عليها من قبل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفاً، علماً بأن الحد الأعلى للدعم هو لشهادتين احترافية فقط لكل متقدم.

وتقوم آلية الدفع من الصندوق على مبدأ التعويض للفرد الحاصل على الشهادة الاحترافية وفقاً للتكاليف المحددة على موقع "طاقات" taqat.sa ، حيث يترتب على المتقدم رفع مطالبة من خلال الموقع مرفقاً معها صورة الشهادة الاحترافية الحاصل عليها المستفيد، ومن ثم يتحقق من صحة الشهادة، وتحويل تكاليف الحصول عليها مباشرة إلى حساب المتقدم من خلال رقم الآيبان المسجل في صفحة التسجيل.

وتُعرف الشهادات المهنية الاحترافية، بأنها الشهادات أو المؤهلات المهنية التي يحصل عليها لضمان التأهيل والتخصص لأداء وظيفة أو مهمة بالشكل الاحترافي في حقل مهني تخصصي دقيق معتمد من جهة اعتماد أو جمعية مهنية دولية أو محلية.

ويستهدف البرنامج المواطنين الراغبين في تطوير مستواهم المهني بحصولهم على الشهادة المهنية الاحترافية سواءً كان المتقدم موظفاً في القطاع الحكومي أو الخاص أو باحثاً عن عمل أو طالباً.

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أحدث التعليقات

fares
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ما في احترام للموتى ولا احترام للمكان اللي هم فيه ولا احترام لجوار مسجد سيد الامة صلى الله عليه وسلم
واضح*** وصريح***
هذا جرحها جرح العمر، أوجرح الزمن،وأرخص قيمتها، ؟؟،وشبه نساها،ولا فكر في مجرد الرد على إتصالاتها،، و لسان حالها يقول :-(( من باعنا بعناه لو كان بالحيل غالي))، واللي أمثاله يستاهل الخلع والصد والهجران والتجاهل والنسيان..
واضح*** وصريح***
هذا جرحها جرح العمر، أوجرح الزمن،وأرخص قيمتها، ؟؟،وشبه نساها،ولا فكر في مجرد الرد على إتصالاتها،، و لسان حالها يقول :-(( من باعنا بعناه لو كان بالحيل غالي))، واللي أمثاله يستاهل الخلع والصد والهجران والتجاهل والنسيان..
fares
ربك يسلم
الصميلي
هذا حامي ينحش ومعه مقلاع والي يسأل عن الطيور الي قال عنها ماتنشاف ونت قريب منها

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