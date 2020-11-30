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أمن الطرق يضبط 181 شاحنة بحمولاتها من الحطب المحلي المعد للبيع

Time منذ 58 دقيقة
Views 1491
أمن الطرق يضبط 181 شاحنة بحمولاتها من الحطب المحلي المعد للبيع

الرياض (صدى):
ضبطت القوات الخاصة لأمن الطرق في مناطق الرياض، مكة، المدينة، القصيم، الشرقية، الجوف، حائل، الحدود الشمالية، نجران،عسير، الباحة وجازان 45 مواطناً، وسبعة مقيمين سودانيين وأفغانيين ومصري ويمني وبنجلاديشي )، و ( 181 ) شاحنة بحمولاتها من الحطب المحلي المعد للبيع، وذلك إثر مخالفتهم لنظام المراعي والغابات والتعليمات القاضية بمنع بيع الحطب المحلي أو نقله، وقد جرى اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم.

وصرح المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ، بأن ذلك يأتي في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلةً بالقوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية ذات العلاقة لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث المتحدث الرسمي للأمن العام الجميع للإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على أرقام الطوارئ (996) ورقم (999) في جميع مناطق المملكة و (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

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أحدث التعليقات

fares
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ما في احترام للموتى ولا احترام للمكان اللي هم فيه ولا احترام لجوار مسجد سيد الامة صلى الله عليه وسلم
واضح*** وصريح***
هذا جرحها جرح العمر، أوجرح الزمن،وأرخص قيمتها، ؟؟،وشبه نساها،ولا فكر في مجرد الرد على إتصالاتها،، و لسان حالها يقول :-(( من باعنا بعناه لو كان بالحيل غالي))، واللي أمثاله يستاهل الخلع والصد والهجران والتجاهل والنسيان..
واضح*** وصريح***
هذا جرحها جرح العمر، أوجرح الزمن،وأرخص قيمتها، ؟؟،وشبه نساها،ولا فكر في مجرد الرد على إتصالاتها،، و لسان حالها يقول :-(( من باعنا بعناه لو كان بالحيل غالي))، واللي أمثاله يستاهل الخلع والصد والهجران والتجاهل والنسيان..
fares
ربك يسلم
الصميلي
هذا حامي ينحش ومعه مقلاع والي يسأل عن الطيور الي قال عنها ماتنشاف ونت قريب منها

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