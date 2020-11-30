10 وظائف شاغرة توفرها غرفة المدينة المنورة بالقطاع الخاص

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت غرفة المدينة المنورة، عبر موقعها الالكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر عدد 10 وظائف شاغرة للعمل في شركة أبيات النسيم لتجارة الأغذية بمدينة الدمام.
وأوضحت الغرفة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مسؤول مشتريات (عدد 5 وظائف)، فضلًا عن مدير تشغيل (عدد وظيفتين)، ومحاسب، ومصمم جرافيك (وظيفتين).
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الاثنين، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي:
1- مسؤول مشتريات (عدد 5 وظائف): من هنــــــــــــا .
2- مدير تشغيل (عدد وظيفتين): من هنــــــــــــا .
3- محاسب: من هنــــــــــــا .
4- مصمم جرافيك (وظيفتين): من هنــــــــــــا .