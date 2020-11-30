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10 وظائف شاغرة توفرها غرفة المدينة المنورة بالقطاع الخاص

Time منذ 17 دقيقة
Views 1239
10 وظائف شاغرة توفرها غرفة المدينة المنورة بالقطاع الخاص

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت غرفة المدينة المنورة، عبر موقعها الالكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر عدد 10 وظائف شاغرة للعمل في شركة أبيات النسيم لتجارة الأغذية بمدينة الدمام.

وأوضحت الغرفة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مسؤول مشتريات (عدد 5 وظائف)، فضلًا عن مدير تشغيل (عدد وظيفتين)، ومحاسب، ومصمم جرافيك (وظيفتين).

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الاثنين، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي:

1- مسؤول مشتريات (عدد 5 وظائف): من هنــــــــــــا .

2- مدير تشغيل (عدد وظيفتين): من هنــــــــــــا .

3- محاسب: من هنــــــــــــا .

4- مصمم جرافيك (وظيفتين): من هنــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

دكتر من خميس مشيط
الله يجزاك خير ويرحم والديك والله يكتب اجرك والله اني بحاجة سيارة يا معالي الوزير سيارتي مقربعه وبسبب الديون ما قدرت اشتري سيارة وانت مثل البحر والله يكثر خيرك ويجزاك عنا خير الجزاء
كلام مليان
ام زكي ههههههههههههههههههههه الكذب مثل شربة الموية
الثلاثة صعبه قوية (كاس الابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس الملك سلمان)
نادي السبايك : يمشون ورا الهلال بكل شي خذو الملعب الجامعه واخذو دكة الهلال بالنهائي الملك وجابو لاعب سابق مثل سعود كريري مدير كرة، يافقراوي ترا كل هذا مايجيب اسيا
شيوووووووووووووووووووووووووون
هذا ما عنده اخلاق الفرسان ولا شهامة العربي بل هو بربري خالص بتصرفاته ووقاحته وقلة تربيته
شيوووووووووووووووووووووووووون
اذكر لك فريق بمنصة التتويج تهاوشوا اللاعبين ما يبون زملائهم القديمين يحتفلون معهم واول حرف من اسم الفريق النصر هههههههههههههههه

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