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"الموارد البشرية" تنفي حدوث أي تغيير في سياسة التأشيرات التعويضية للعمالة

Time منذ 23 دقيقة
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"الموارد البشرية" تنفي حدوث أي تغيير في سياسة التأشيرات التعويضية للعمالة

الرياض (صدى):
نفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حدوث أي تغيير في سياسة التأشيرات التعويضية للعمالة، مبينة أن الاستفادة من مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية يتم عبر منصة قوى ابتداءً من مارس المقبل،

وقالت الوزارة إنها تعمل على وضع آلية تراعي عدم تحميل صاحب العمل الحالي أي رسوم عن الفترات اللاحقة لانتقال العامل إلى منشأة أخرى.

وأشارت إلى أنها تعمل تطوير أنظمتها ولوائحها لمراعاة التطورات والمتغيرات في سوق العمل ومن ذلك ما صدر من قرارات تعنى بحماية الأجور وتوثيق العقود وتعزيز مبادئ الصحة والسلامة المهنية.

يشار أن خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل وتحدد آليات الانتقال خلال سريان العقد شرط الالتزام بفترة الإشعار المحددة بـ 90 يوما والضوابط المحددة.

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أحدث التعليقات

دكتر من خميس مشيط
الله يجزاك خير ويرحم والديك والله يكتب اجرك والله اني بحاجة سيارة يا معالي الوزير سيارتي مقربعه وبسبب الديون ما قدرت اشتري سيارة وانت مثل البحر والله يكثر خيرك ويجزاك عنا خير الجزاء
كلام مليان
ام زكي ههههههههههههههههههههه الكذب مثل شربة الموية
الثلاثة صعبه قوية (كاس الابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس الملك سلمان)
نادي السبايك : يمشون ورا الهلال بكل شي خذو الملعب الجامعه واخذو دكة الهلال بالنهائي الملك وجابو لاعب سابق مثل سعود كريري مدير كرة، يافقراوي ترا كل هذا مايجيب اسيا
شيوووووووووووووووووووووووووون
هذا ما عنده اخلاق الفرسان ولا شهامة العربي بل هو بربري خالص بتصرفاته ووقاحته وقلة تربيته
شيوووووووووووووووووووووووووون
اذكر لك فريق بمنصة التتويج تهاوشوا اللاعبين ما يبون زملائهم القديمين يحتفلون معهم واول حرف من اسم الفريق النصر هههههههههههههههه

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