"غازكو" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) عن توفر وظائف تقنية وهندسية، للعمل بالشركة بمدينة الرياض.
وتضمنت الوظائف " مدير وحدة صيانة المحطة، ومدير وحدة الجودة، مسؤول نظم أول".
وأشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على شهادة البكالوريوس في تخصص (هندسة ميكانيكية، هندسة كهربائية، هندسة الكترونيات) أوما يعادلها، وخبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة، وإجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثًا وكتابًة).
لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي من هنــــــــــــا .
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