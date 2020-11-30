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"غازكو" تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ ساعة
Views 1581
"غازكو" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) عن توفر وظائف تقنية وهندسية، للعمل بالشركة بمدينة الرياض.

وتضمنت الوظائف " مدير وحدة صيانة المحطة، ومدير وحدة الجودة، مسؤول نظم أول".

وأشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على شهادة البكالوريوس في تخصص (هندسة ميكانيكية، هندسة كهربائية، هندسة الكترونيات) أوما يعادلها، وخبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة، وإجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثًا وكتابًة).

لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي من هنــــــــــــا .

للتقديم أضغط هنـــــــــا .

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أحدث التعليقات

دكتر من خميس مشيط
الله يجزاك خير ويرحم والديك والله يكتب اجرك والله اني بحاجة سيارة يا معالي الوزير سيارتي مقربعه وبسبب الديون ما قدرت اشتري سيارة وانت مثل البحر والله يكثر خيرك ويجزاك عنا خير الجزاء
كلام مليان
ام زكي ههههههههههههههههههههه الكذب مثل شربة الموية
الثلاثة صعبه قوية (كاس الابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس الملك سلمان)
نادي السبايك : يمشون ورا الهلال بكل شي خذو الملعب الجامعه واخذو دكة الهلال بالنهائي الملك وجابو لاعب سابق مثل سعود كريري مدير كرة، يافقراوي ترا كل هذا مايجيب اسيا
شيوووووووووووووووووووووووووون
هذا ما عنده اخلاق الفرسان ولا شهامة العربي بل هو بربري خالص بتصرفاته ووقاحته وقلة تربيته
شيوووووووووووووووووووووووووون
اذكر لك فريق بمنصة التتويج تهاوشوا اللاعبين ما يبون زملائهم القديمين يحتفلون معهم واول حرف من اسم الفريق النصر هههههههههههههههه

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