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تراجع أسعار الذهب اليوم في المملكة

Time منذ ساعتين
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تراجع أسعار الذهب اليوم في المملكة

وكالات (صدى):
هبطت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، في المملكة ، مع توقعات بتراجع أسعار المعدن الثمين في السوق العالمية.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 212.92 ريال (56.78 دولار) مقابل 215.45 ريال (57.45 دولار) في تعاملات الأمس.

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا ليسجل 186.30 ريال (49.68 دولار)، مقابل 188.52 ريال (50.27 دولار) أمس الأحد.

وشملت التراجعات سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 159.69 ريال (42.58 دولار)، مقابل 161.59 ريال (43.09 دولار).

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 124.20 ريال (33.12 دولار)، مقابل 125.68 ريال (33.51 دولار).

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أحدث التعليقات

دكتر من خميس مشيط
الله يجزاك خير ويرحم والديك والله يكتب اجرك والله اني بحاجة سيارة يا معالي الوزير سيارتي مقربعه وبسبب الديون ما قدرت اشتري سيارة وانت مثل البحر والله يكثر خيرك ويجزاك عنا خير الجزاء
كلام مليان
ام زكي ههههههههههههههههههههه الكذب مثل شربة الموية
الثلاثة صعبه قوية (كاس الابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس الملك سلمان)
نادي السبايك : يمشون ورا الهلال بكل شي خذو الملعب الجامعه واخذو دكة الهلال بالنهائي الملك وجابو لاعب سابق مثل سعود كريري مدير كرة، يافقراوي ترا كل هذا مايجيب اسيا
شيوووووووووووووووووووووووووون
هذا ما عنده اخلاق الفرسان ولا شهامة العربي بل هو بربري خالص بتصرفاته ووقاحته وقلة تربيته
شيوووووووووووووووووووووووووون
اذكر لك فريق بمنصة التتويج تهاوشوا اللاعبين ما يبون زملائهم القديمين يحتفلون معهم واول حرف من اسم الفريق النصر هههههههههههههههه

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