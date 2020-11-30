تراجع أسعار الذهب اليوم في المملكة

وكالات (صدى):
هبطت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، في المملكة ، مع توقعات بتراجع أسعار المعدن الثمين في السوق العالمية.
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 212.92 ريال (56.78 دولار) مقابل 215.45 ريال (57.45 دولار) في تعاملات الأمس.
كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا ليسجل 186.30 ريال (49.68 دولار)، مقابل 188.52 ريال (50.27 دولار) أمس الأحد.
وشملت التراجعات سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 159.69 ريال (42.58 دولار)، مقابل 161.59 ريال (43.09 دولار).
كما هبط سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 124.20 ريال (33.12 دولار)، مقابل 125.68 ريال (33.51 دولار).