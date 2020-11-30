44 مليار ريال إجمالي حجم التجارة الإلكترونية

علي القحطاني (صدى):
أكد نائب رئيس التشغيل والخدمات المشتركة للمدفوعات السعودية عبدالعزيز العفالق، اليوم الاثنين، أن إجمالي حجم التجارة الإلكترونية وصل إلى 44 مليار ريال؛ حيث أن المشهد المحلي لقطاع المدفوعات يمر بمرحلة تحول شاملة، لإعادة تشكيل وتجديد البنية التحتية للأسواق والمؤسسات المالية.
وقال عبدالعزيز العفالق، أن البنك المركزي والمدفوعات السعودية يعملان على وضع الأُطر التنظيمية وتحفيز السياسات والتراخيص لعمل الأطراف من مزودي الخدمة والمستفيدين ومراقبتها لخدمة الأهداف التي وُجدت من أجلها، بهدف دفع عجلة التحول للمدفوعات الرقمية.
وتابع "العفالق" قائلًا: "يتم العمل على تهيئة المناخ لنشوء وتوسع جميع مقدمي الخدمات بطريقة تضمن التركيز على أفضل الخدمات التي تقدم باحترافية وتنافسٍ بناءٍ، بما ينعكس إيجابياً على نمو قطاع الموارد البشرية وزيادة فرص الطلب على الوظائف المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وأنظمة المدفوعات الرقمية".