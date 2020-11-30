تفاصيل جديدة حول طريقة قتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده

وكالات (صدى):
كشفت وكالة الأنباء الإيرانية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة بشأن عملية قتل كبير العلماء النوويين، محسن فخري زاده، الذي قُتل يوم الجمعة الماضية.
وقالت الوكالة، أنه تم قتله برصاص رشاش آلي كان على متن سيارة أخرى، ويجري التحكم فيه عن بعد، لافتة إلى أن الهجوم استمر لمدة ثلاث دقائق، وذلك عندما كان فخري زاده مسافرًا مع زوجته في سيارة واقية من الرصاص إلى جانب ثلاث سيارات لأفراد الأمن.
وأشارت إلى أنه عندما سمع لأول مرة صوت بضع رصاصات أصابت سيارة فخري زاده، نزل من السيارة لتفقد ما حدث، ثم أطلقت عليه عدة طلقات من مدفع رشاش آلي يعمل بالتحكم عن بعد كان يعمل من سيارة نيسان متوقفة على بعد 150 متراً من سيارته؛ حيث أصابته رصاصتان مثلما أصيب حارس شخصي كان يحاول حمايته من الرصاص.