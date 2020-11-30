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خطوات استعادة المركبة من حجز أمانة جدة في 10 دقائق

Time منذ 16 دقيقة
Views 1274
خطوات استعادة المركبة من حجز أمانة جدة في 10 دقائق

جدة (صدى):
أوضحت أمانة جدة، خطوات استعادة المركبات في أقل من 10 دقائق، حيث سهلت على المواطنين الوقت والجهد من خلال خطوات جديدة.

وكانت استعادة المركبة تتطلب وقت وجهد ومسافات بين زيارة مبنى أمانة جدة وموقع حجز الأمانة وإدارة المرور ومراجعة أدارة البحث والتحري بشرطة جدة وبعدها مراجعة الأمانة ومقر الحجز.

ويمكن استعادة المركبات من خلال زيارة مقر حجز أمانة جدة مع استمارة السيارة وبطاقة الهوية حيث يرفع طلب الكتروني موحد يمر بثلاث جهات.

وتشمل الجهات " إدارة البحث والتحري في شرطة جدة وإدارة المرور" حيث تم تبسيط الخدمة الي 10 دقائق بعدما كانت تتطلب من 3 ساعات إلي أسبوع كما سيتم سند إطلاق المركبة لتحصل على المركبة بعدها على الفور.

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
واذا تعارض النص النظامي مع النص الشرعي ؟؟؟
fares
عاشت في المدينة المنورة فترة من الزمن
faeiz1122
الحلافي هرب المفروض يكون مع فريقه الأن في هذا الوقت اما حسين غبدالغني تركوا لاعبين النصر القدامى وجايبين لاعب أهلاوي تاريخه ملئ بلمشاكل غريب
🚴‍♀️
وش هالتخلف..الدكتوره الدكتوره...؟ اذا دكتوره صح فتقال لها اذا كانت بالمدرسه او بالمصطوصف الي تشتغلبه.. تخلف ما بعده تخلف..
fares
اعوذ بالله منها ومن غيرها الذين يتعاملون بالسحر يارب تجيرنا من كل شيطان وكل ما يضر

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