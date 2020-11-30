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بالفيديو.. «المطلق» يوضح هل في القرض زكاة

Time منذ 46 دقيقة
Views 1614
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بالفيديو.. «المطلق» يوضح هل في القرض زكاة

الرياض (صدى):
أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، اليوم الاثنين، هل يوجد في القرض زكاة.

وقال الشيخ عبدالله المطلق، خلال مشاركته مع برنامج "فتاوى" على قناة السعودية، أن بعض الناس يأخذ قرضًا عقاريًا ويقول لا يوجد به زكاة، ولكن هذا خاطئ لأنه يوجد فيه زكاة لأنه يحول عليها الحول.

وأكد "المطلق" أنه: " إذا أخذ الإنسان فلوس وناوي يرجعها في هذه السنة، هذه ما فيها زكاة لأنه ناوي يرجعها، أما القرض الذي لك عند الناس وقاموا بصرفها ما عليك فيها زكاة لأن الأموال ليست موجودة، أما إذا أقرضت شخصًا وكانت الأموال جاهزة لديه دومًا فهذه عليها زكاة".

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
واذا تعارض النص النظامي مع النص الشرعي ؟؟؟
fares
عاشت في المدينة المنورة فترة من الزمن
faeiz1122
الحلافي هرب المفروض يكون مع فريقه الأن في هذا الوقت اما حسين غبدالغني تركوا لاعبين النصر القدامى وجايبين لاعب أهلاوي تاريخه ملئ بلمشاكل غريب
🚴‍♀️
وش هالتخلف..الدكتوره الدكتوره...؟ اذا دكتوره صح فتقال لها اذا كانت بالمدرسه او بالمصطوصف الي تشتغلبه.. تخلف ما بعده تخلف..
fares
اعوذ بالله منها ومن غيرها الذين يتعاملون بالسحر يارب تجيرنا من كل شيطان وكل ما يضر

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