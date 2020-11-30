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صورة من الرياض تظهر برج التلفزيون أثناء تشييده
منذ 59 دقيقة
672
2
(صدى):
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أحدث التعليقات
غييييوووورررر
واذا تعارض النص النظامي مع النص الشرعي ؟؟؟
fares
عاشت في المدينة المنورة فترة من الزمن
faeiz1122
الحلافي هرب المفروض يكون مع فريقه الأن في هذا الوقت اما حسين غبدالغني تركوا لاعبين النصر القدامى وجايبين لاعب أهلاوي تاريخه ملئ بلمشاكل غريب
🚴♀️
وش هالتخلف..الدكتوره الدكتوره...؟ اذا دكتوره صح فتقال لها اذا كانت بالمدرسه او بالمصطوصف الي تشتغلبه.. تخلف ما بعده تخلف..
fares
اعوذ بالله منها ومن غيرها الذين يتعاملون بالسحر يارب تجيرنا من كل شيطان وكل ما يضر
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