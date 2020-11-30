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حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

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حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها، كما يتوقع أن تعاود الفرصة لتكوّن السحب الممطرة على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، القصيم، حائل ومرتفعات المدينة المنورة، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة وتكوّن الضباب على المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء من شرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

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أحدث التعليقات

ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
هذا إلي المفروض مواقع السوشال ميديا تعج بصوره ومقاطعه.؟! مو السملق الحشرات إلي كل شوي مسوي فيها انه مشهور على قلة دبره وعلى دلاخة وتفاهة ونقص في الشخصية ويقلك أنا مشهور.!! إنت مشهور الفلس والشتيمة والعقل..
ريح المسك
يظل فريق النصر هو الأفضل في الدوري السعودي بدون منازع الفار سبب المشاكل والفضايح ويخدم الهلال
ريح المسك
إعلام النصر إعلام يبحث عن الشهرة وعن مصالحه فقط يجب على إدارة النصر أخذ الحيطة والحذر من الجميع
ياسر
الاخ حبيب الاتحاد الصراحه تحتاج ترجع تاخذ كم حصة إملاء وكم حصة تعبير
خالد
الله يعين اهل القصيم على هذا المغرور التافه

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