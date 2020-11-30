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مؤسسة خيرية باسم تركي آل الشيخ قريبا

Time منذ ساعة
Views 1676
مؤسسة خيرية باسم تركي آل الشيخ قريبا

الرياض (صدى):
أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، اليوم الاثنين، عن تدشين مؤسسة خيرية باسم " تركي بن عبد المحسن آل الشيخ " قريبًا.

وكان آل الشيخ قد عاد إلى الرياض السبت، بعد رحلة علاج دامت 5 أشهر في نيويورك.

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أحدث التعليقات

سردار
الحب قطع قلوب البعارين 💔 حتى الحمير السود لعن جدفها
العالمي
العالمي من جرف لدحديرة
العالمي
اما حسين عبد الغني ما يكفي مشاكله اخر ايامه مع النصر وين مخ السويكت رايح جبلنا من اساطير النصر تروح لعبد الغني لا اخلاق ولا احترام بيسحبو عليه اللعيبه وبيسبب شوشره هبلك عقل يا سويكت اساطيرك موجودين تروح تجبلي من الاهلي الله يخلف على العالمي
ابو محمد 😎 ✍️
رايح فين يا حلوو ..
ابو محمد 😎 ✍️
اللقافه ماهي زينه ... .. يستاهل ماجاه ..

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