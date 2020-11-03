مستشار تحكيمي: هدف النصر يجب إلغاءه

طلال الغامدي (صدى):
علق المستشار التحكيمي رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم السابق سمير عثمان، على ملف حكم مباراة النصر والشباب في الجولة الأخيرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال سمير عثمان خلال برنامج " الدوري مع وليد ": " إن هناك ركلة جزاء لصالح نادي الشباب لم تحتسب في الدقيقة 50 ".
وأضاف: " هدف الشباب الأول غير صحيح لتداخل لاعب الشباب في الكرة لتأثيره على الحارس، وهدف النصر يجب إلغاءه لوجود خطأ على لاعب النصر " .
وتابع: " لا يوجد حكم يتعمد الأخطاء، وحكم الفيديو لا يتدخل في الأخطاء إلا في حالة الكارت الأحمر المباشر".