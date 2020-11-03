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دوري أبطال أوروبا..ليفربول يكتسح أتالانتا بخماسية وريال مدريد يُسقط إنتر ميلان

Time منذ ساعة
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دوري أبطال أوروبا..ليفربول يكتسح أتالانتا بخماسية وريال مدريد يُسقط إنتر ميلان

وكالات (صدى):
حقق فريق ليفربول فوزا ساحقا أمام مضيفه أتالانتا الإيطالي بنتيجة 5-0 في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة.

وبتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد أتلانتا عند 4 نقاط.

كما تمكن فريق ريال مدريد من تحقيق أول انتصار له في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، هذا الموسم، بفوزه على إنتر ميلان الإيطالي 3 - 2 .

وفاز فريق بروسيا مونشنغلادباخ الألماني على مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني بنتيجة 6-0 في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

بينما تعادل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني مع مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي 1-1 .

 

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أحدث التعليقات

علي عبدالله طراف عسيري
هي كذا سبحان زمن الرويبضات الان ..الدين الاسلامي وتفاصيل الفوارق بين الرجل والمراه واضحه احد يبغا يخرج عن النص ...ويبغا يشتهر وعلى حساب شرع الله وقال الله وقال رسوله ..وللرجال على النساء درجه يبغون يلغون القران وسمة المصطفي وماجاء في شرع الله تعالى ولا بحجة الحريات ووالمساواه والله ماعد الا يجوون يقولون لازم المرااه تصلي بالمسلمين في الحرم وتاذن ويلغون كل ملفي نهج الله وتوجيهه انا لله وانا اليه راجعون ..لازم المراه تتعرى وتتفسخ وترمي جلباب الحياء والحشمه وتصبح خرقه ممسحه زي نساء الغرب اداة متعه وتحرش واجعاضات وبلاوي لاتعد ..مايرتاحون الا تكون المرأه متفسخه ومنحله ولاتنفع تكون زوجه ولا ام مربيه وتكون اسره مررره ابدا هاذا يدورون اهل العفن والبلاء والضياع باسم التحرر والانفلات والرجعيه والتطرف وووو وكلخا حرب حرب على نهج الله ونهج سنة المصطفي عليه الصلاة والسلام ... 😐🙄☹😡
Z
لا عاد تعلق يا طاقية.. يا طرمبه
فهد العبدالله
ياناس ياعالم هذي كوره ليش السب والشتم النادي والاعبين والله ثم والله ثم والله مايدرون عنكم آخر شيء يفكرون فيكم ليش تكسب آثم وتحط آثم على نفسك. سؤال واحد بس يطوووولكم شيء أذا فاز النادي الي تشجعونه
ع. س. ع
هذا اللاعب اتوقع عندة خلل في عقلة خاصة بعد مشاهدتي لة يعض لاعب إيطاليا على ما اعتقد
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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