دوري أبطال أوروبا..ليفربول يكتسح أتالانتا بخماسية وريال مدريد يُسقط إنتر ميلان

وكالات (صدى):
حقق فريق ليفربول فوزا ساحقا أمام مضيفه أتالانتا الإيطالي بنتيجة 5-0 في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة.
وبتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد أتلانتا عند 4 نقاط.
كما تمكن فريق ريال مدريد من تحقيق أول انتصار له في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، هذا الموسم، بفوزه على إنتر ميلان الإيطالي 3 - 2 .
وفاز فريق بروسيا مونشنغلادباخ الألماني على مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني بنتيجة 6-0 في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
بينما تعادل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني مع مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي 1-1 .