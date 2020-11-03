الأعداد السابقة للصحيفة

مرور جدة يضبط قائد مركبة استعرض قيادته بسرعة جنونية

Time منذ ساعة
Views 1514
مرور جدة يضبط قائد مركبة استعرض قيادته بسرعة جنونية

جدة (صدى):
تمكن مرور محافظة جدة، من ضبط قائد مركبة، قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأوضح المرور أنه جار اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق قائد المركبة، حيال المخالفات الأمنية والمرورية.

يذكر أن تجاوز السرعات المقررة يعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة المالية، حيث تبلغ قيمة غرامة تجاوز السرعة بأكثر من 10 كم/ساعة إلى 20 كم/ساعة، بين 150 و300 ريال.

وتبلغ غرامة تجاوز السرعة المقررة بأكثر من 20 كم/ساعة إلى 30 كم/ ساعة، ما بين 300 و500 ريال، فيما تتراوح غرامة تجاوز السرعة المقرر بأكثر من 50 كم /ساعة ما بين 1500 و2000 ريال.

Time واتساب

أحدث التعليقات

علي عبدالله طراف عسيري
هي كذا سبحان زمن الرويبضات الان ..الدين الاسلامي وتفاصيل الفوارق بين الرجل والمراه واضحه احد يبغا يخرج عن النص ...ويبغا يشتهر وعلى حساب شرع الله وقال الله وقال رسوله ..وللرجال على النساء درجه يبغون يلغون القران وسمة المصطفي وماجاء في شرع الله تعالى ولا بحجة الحريات ووالمساواه والله ماعد الا يجوون يقولون لازم المرااه تصلي بالمسلمين في الحرم وتاذن ويلغون كل ملفي نهج الله وتوجيهه انا لله وانا اليه راجعون ..لازم المراه تتعرى وتتفسخ وترمي جلباب الحياء والحشمه وتصبح خرقه ممسحه زي نساء الغرب اداة متعه وتحرش واجعاضات وبلاوي لاتعد ..مايرتاحون الا تكون المرأه متفسخه ومنحله ولاتنفع تكون زوجه ولا ام مربيه وتكون اسره مررره ابدا هاذا يدورون اهل العفن والبلاء والضياع باسم التحرر والانفلات والرجعيه والتطرف وووو وكلخا حرب حرب على نهج الله ونهج سنة المصطفي عليه الصلاة والسلام ... 😐🙄☹😡
Z
لا عاد تعلق يا طاقية.. يا طرمبه
فهد العبدالله
ياناس ياعالم هذي كوره ليش السب والشتم النادي والاعبين والله ثم والله ثم والله مايدرون عنكم آخر شيء يفكرون فيكم ليش تكسب آثم وتحط آثم على نفسك. سؤال واحد بس يطوووولكم شيء أذا فاز النادي الي تشجعونه
ع. س. ع
هذا اللاعب اتوقع عندة خلل في عقلة خاصة بعد مشاهدتي لة يعض لاعب إيطاليا على ما اعتقد
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

أخر الأخبار

بالفيديو..عميد متقاعد بالدفاع المدني يفتتح مطعما ويوصل الطلبات بنفسه
بالفيديو..عميد متقاعد بالدفاع المدني يفتتح مطعما ويوصل الطلبات بنفسه
Time منذ 25 دقيقة Views 1471
مستشار تحكيمي: هدف النصر يجب إلغاءه
مستشار تحكيمي: هدف النصر يجب إلغاءه
Time منذ 44 دقيقة Views 1640
دوري أبطال أوروبا..ليفربول يكتسح أتالانتا بخماسية وريال مدريد يُسقط إنتر ميلان
دوري أبطال أوروبا..ليفربول يكتسح أتالانتا بخماسية وريال مدريد يُسقط إنتر ميلان
Time منذ ساعة Views 1552
مرور جدة يضبط قائد مركبة استعرض قيادته بسرعة جنونية
مرور جدة يضبط قائد مركبة استعرض قيادته بسرعة جنونية
Time منذ ساعة Views 1514
إغلاق مشغل نسائي يضع كاميرات مراقبة بالطائف
إغلاق مشغل نسائي يضع كاميرات مراقبة بالطائف
Time منذ ساعة Views 1948
النصر يعلن أسماء مصابي كورونا الجدد
النصر يعلن أسماء مصابي كورونا الجدد
Time منذ ساعة Views 2324
مقطع لفتاة تتحرش بشاب في المدينة المنورة يثير الجدل
مقطع لفتاة تتحرش بشاب في المدينة المنورة يثير الجدل
Time منذ ساعة Views 3023
عدنان جستنية : إصابة فهد المولد في الديربي حقيقية واللاعب ظُلم كثيراً
عدنان جستنية : إصابة فهد المولد في الديربي حقيقية واللاعب ظُلم كثيراً
Time منذ ساعة Views 361
الناصر : تصحيح الأخطاء في النصر مثل التغييرات الإدارية والفنية هي من تخلق الفريق
الناصر : تصحيح الأخطاء في النصر مثل التغييرات الإدارية والفنية هي من تخلق الفريق
Time منذ ساعتين Views 314
بالفيديو.. طائرة كادت تصطدم بسيارة في منطقة زراعية
بالفيديو.. طائرة كادت تصطدم بسيارة في منطقة زراعية
Time منذ ساعتين Views 519