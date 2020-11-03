النصر يعلن أسماء مصابي كورونا الجدد

ماجد محمد (صدى):
أعلنت إدارة النصر عن المصابين الجدد بفيروس كورونا، وهم مارتينيز، وروي فيتوريا، وسيرجيو كارفاليو مساعد المدرب، وباسيل فالنتي طبيب الفريق، وعبد الملك الحسيوتي مسؤول العهدة، إضافة إلى لويس باتشريشيو أخصائي التغذية.
وضرب فيروس كورونا صفوف النصر خلال الأيام الأخيرة، حيث تمكن من أكثر من لاعب متسببا في تغيبهم عن لقاء الفريق أمام الشباب.
يذكر أن النصر تلقى 3 هزائم متتالية في بداية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، آخرهم كانت أمام الشباب بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الثالثة من المنافسات.