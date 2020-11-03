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خادم الحرمين وولي العهد يُهنئان رئيس جمهورية سيشل بالفوز في الانتخابات

Time منذ ساعة
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خادم الحرمين وولي العهد يُهنئان رئيس جمهورية سيشل بالفوز في الانتخابات

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله-، برقية تهنئة لفخامة الرئيس وافيل رامكالا وان رئيس جمهورية سيشل، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في بلاده.

وقال الملك المفدى:" يسرنا تهنئة فخامتكم بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية سيشل، ويسعدنا أن نعرب لفخامتكم عن حرصنا على كل ما من شأنه دعم وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، وبما يحقق النماء والازدهار لبلدينا وشعبينا الصديقين، مع تمنياتنا لفخامتكم بدوام الصحة والعافية، ولشعب سيشل الصديق دوام التقدم والازدهار ".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس وافيل رامكالا وان رئيس جمهورية سيشل، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في بلاده.

وقال سمو ولي العهد:" يسعدني بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية سيشل، أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولشعب سيشل الصديق المزيد من التقدم والرقي ".

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أحدث التعليقات

٦٦٦اال
مادرا عنك كرهته ولا حبيته ههههه
عبود
باذن الله عودت العالمي من بوابة القادسية يالطواقي موعدنا باذن الله كأس الملك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقطعه بهذلني
فهد
امس يدعون لك بالشفاء. عشان طلع تتهم وتشكك بالذمم. الله المستعان
زائر
عادل الملحم مريض نفسي آخر من جماعة أبو نفسية ..

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