شاهد.. حبات البرد تكسر زجاج دورية مرور في الجوف 

الرياض (صدى):
رصد مقطع فيديو حبات البرد تكسر زجاج دورية مرور بين مركزي الرديفة والأضارع بمنطقة الجوف، حيث لاقى المقطع انتشارا واسعا بين متداوليه.
وبدا في المقطع الذي وثقه المواطن عبدالحكيم الخليوي، السيارات متوقفة وبجانبها دورية مرور، فيما تتساقط حبات البرد على المركبات.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقّعت هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: تبوك والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة؛ تشمل السواحل منها، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: الجوف والحدود الشمالية وحائل ومرتفعات: جازان، عسير، الباحة.