شاهد.. إنذار لـ سواريز بعد قيامه برد فعل لم تشهده الملاعب من قبل

وكالات (صدى):
تلقى النجم الأوروغوياني لويس سواريز، بطاقة صفراء نظير قيامة بردة فعل غريبة، لما تشهدها الملاعب من قبل.
وخلال مباراة نادي أتيلتيكو مدريد الإسباني ولوكوموتيف موسكو الروسي ضمن منافسات الجولة الثالثة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، قام سواريز بمشاهدة إحدى اللقطات على شاشة "الفار" إلى جانب الحكم.
وطبّق الحكم بونوا سيبستيان القانون وأشهر بطاقة صفراء في وجهه، إذ أن البروتوكول الخاص بتقنية الفيديو المساعد، ينص على ضرورة عدم دخول أي شخص آخر حتى وإن كان لاعباً فوق الملعب، المنطقة الخاصة بشاشة الفيديو.