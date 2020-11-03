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موقف المحاكم من القضايا الزوجية التي يكون فيها عقد الزواج غير رسمي

Time منذ 4 دقائق
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موقف المحاكم من القضايا الزوجية التي يكون فيها عقد الزواج غير رسمي

علي القحطاني (صدى):
تشهد أروقة المحاكم في المملكة العديد من القضايا الزوجية التي قد يكون فيها الزواج بدون أوراق رسمية؛ حيث يتساءل البعض عن إمكانية نظر هذه القضايا في هذه الحالة.

ومن جانبه أوضح المجلس الأعلى للقضاء عن موقف المحاكم من هذه القضايا؛ ردًا على قضية رفعتها يمنية ضد زوجها السعودي للطلاق نظرًا إلى المعاملة السيئة.

وقال المجلس: "لا يوجد في النظام ما يمنع من قبول دعوى من يقيم في البلد بطريقة غير مشروعة أو سماع الدعوى ضده، ولا ما يمنع من النظر في القضية الزوجية مع عدم وجود وثيقة عقد نكاح أو استصدار إذن له مع ملاحظة إشعار الجهات المختصة بالمخالفات النظامية لتتخذ ما لديها من تعليمات صادرة في ذلك.

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أحدث التعليقات

Radi
الطواقي حقودين واغبياء في طرح المواضيع والردود
ابو محمد 😎 ✍️
مهاره عاليه ...
ابو محمد 😎 ✍️
هذا المفروض يحال لعشماوي طوالي ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اعقب ياالمجرم ...
ابن حزم
ضاعت علومه

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