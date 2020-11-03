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شاهد.. الهلال يتزعم آسيا مُجددًا

Time منذ 18 دقيقة
Views 1491
شاهد.. الهلال يتزعم آسيا مُجددًا

ماجد محمد (صدى):
تصدر نادي الهلال، تصنيف أفضل الأندية في آسيا عن شهر نوفمبر 2020، إذ جاء مجموع نقاطه 1679 نقطة.

ووفقًا لموقع footballdatabase، فإن كاواساكي فرونتال الياباني جاء في المركز الثاني برصيد 1643 نقطة، ثم جيونبول إف سي الكوري برصيد 1640.

وجاء نادي النصر في المركز الـ 11 بجدول الترتيب برصيد 1546 نقطة، والأهلي في المركز الـ 21 برصيد 1488 نقطة.

يأتي ذلك على الرغم من إبعاد الهلال من بطولة دوري أبطال آسيا 2020، بعد تفشي فيروس كورونا في الفريق، وتأهُّل النصر إلى الدور نصف النهائي، وخروج الأهلي من دور ربع النهائي.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. .. طيب طيب ..
احمد
هيااااااااااط ادوووووول على كيفكم هي
ناصح
يا وليد السبب الرئيسي في اخفاق الحكم السعودي انت والعزبز لديك التويجري والمنتسبين للعلام الرياضي المتعصبين اللذين تسببو في اخفاق الحكام والصاق التهم فيهم تقيمون الحكم قبل المبارات وترعدون اوتبرقون حتى يدخل الحكم مرتعش,,,,,,,
زائر
اللهجه ماتوضح وش قال الاعتراض علي الكلام
باحث
مادام فيه اشتباه لماذا وضعوه في الاحتياط وجاء الملعب ؟ وش الفائدة تفوز في مباراة وتنقل العدوي لأي شخص آخر اقترح اعتبار اي فريق مهزوم اذا احضر لاعب مشتبه باصابته بكرونا

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