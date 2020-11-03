شاهد.. الهلال يتزعم آسيا مُجددًا

ماجد محمد (صدى):
تصدر نادي الهلال، تصنيف أفضل الأندية في آسيا عن شهر نوفمبر 2020، إذ جاء مجموع نقاطه 1679 نقطة.
ووفقًا لموقع footballdatabase، فإن كاواساكي فرونتال الياباني جاء في المركز الثاني برصيد 1643 نقطة، ثم جيونبول إف سي الكوري برصيد 1640.
وجاء نادي النصر في المركز الـ 11 بجدول الترتيب برصيد 1546 نقطة، والأهلي في المركز الـ 21 برصيد 1488 نقطة.
يأتي ذلك على الرغم من إبعاد الهلال من بطولة دوري أبطال آسيا 2020، بعد تفشي فيروس كورونا في الفريق، وتأهُّل النصر إلى الدور نصف النهائي، وخروج الأهلي من دور ربع النهائي.