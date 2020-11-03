بالفيديو.. مواطن شاب يفتح ورشة تصليح سيارات ويؤكد:"أعمل عكس الوافدين"

جازان (صدى):
أسس مواطن ورشة لتصليح السيارات ويعمل بها بنفسه في جازان، قائلا:" توجهت للعمل بهذه المهنة بسبب حبي لها منذ الصغر ".
وأضاف المواطن خلال حواره عبر قناة الإخبارية:" اكتسبت الخبرة الكافية من خلال عملي في شركة عبداللطيف جميل "، لافتا:" توجهت لمعهد ريادة الأعمال الوطني للحصول على مبلغ مالي لعمل مشروعي الخاص ".
وأوضح المواطن:" العمل في ورشة تصليح السيارة مربح "، مشيرا:" العمل الحر جيد عندما يملك الشخص مهنة حرة ".
وحول العقبات التى واجهته في هذا المجال، قال المواطن:" واجهت عقبات وهي بعض الإجراءات واستخراج الرخص وكثرة المراجعات ومشاكل البلدية والاشتراطات وغيرها من الأمور ".
وتابع المواطن:" الناس عندما يأتون للورشة ويعرفوا أني سعودي يفتخرون بي لأني ابن البلد "، مضيفا:"أعطي العملاء الثقة الكاملة والمعلومة الصحيحة وأوجههم للوكالات المختصة بعكس ما تفعله العمالة الوافدة ".