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بالفيديو.. مواطن شاب يفتح ورشة تصليح سيارات ويؤكد:"أعمل عكس الوافدين"

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. مواطن شاب يفتح ورشة تصليح سيارات ويؤكد:"أعمل عكس الوافدين"

جازان (صدى):
أسس مواطن ورشة لتصليح السيارات ويعمل بها بنفسه في ‎جازان، قائلا:" توجهت للعمل بهذه المهنة بسبب حبي لها منذ الصغر ".

وأضاف المواطن خلال حواره عبر قناة الإخبارية:" اكتسبت الخبرة الكافية من خلال عملي في شركة عبداللطيف جميل "، لافتا:" توجهت لمعهد ريادة الأعمال الوطني للحصول على مبلغ مالي لعمل مشروعي الخاص ".

وأوضح المواطن:" العمل في ورشة تصليح السيارة مربح "، مشيرا:" العمل الحر جيد عندما يملك الشخص مهنة حرة ".

وحول العقبات التى واجهته في هذا المجال، قال المواطن:" واجهت عقبات وهي بعض الإجراءات واستخراج الرخص وكثرة المراجعات ومشاكل البلدية والاشتراطات وغيرها من الأمور ".

وتابع المواطن:" الناس عندما يأتون للورشة ويعرفوا أني سعودي يفتخرون بي  لأني ابن البلد "، مضيفا:"أعطي العملاء الثقة الكاملة والمعلومة الصحيحة وأوجههم للوكالات المختصة بعكس ما تفعله العمالة الوافدة ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. .. طيب طيب ..
احمد
هيااااااااااط ادوووووول على كيفكم هي
ناصح
يا وليد السبب الرئيسي في اخفاق الحكم السعودي انت والعزبز لديك التويجري والمنتسبين للعلام الرياضي المتعصبين اللذين تسببو في اخفاق الحكام والصاق التهم فيهم تقيمون الحكم قبل المبارات وترعدون اوتبرقون حتى يدخل الحكم مرتعش,,,,,,,
زائر
اللهجه ماتوضح وش قال الاعتراض علي الكلام
باحث
مادام فيه اشتباه لماذا وضعوه في الاحتياط وجاء الملعب ؟ وش الفائدة تفوز في مباراة وتنقل العدوي لأي شخص آخر اقترح اعتبار اي فريق مهزوم اذا احضر لاعب مشتبه باصابته بكرونا

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