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أمانة تبوك تطبق البصمة الذكية لاثبات الحضور والانصراف

Time منذ 41 دقيقة
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أمانة تبوك تطبق البصمة الذكية لاثبات الحضور والانصراف

تبوك (صدى):
أعلنت أمانة تبوك عن تطبيق نظام الحضور والانصراف للموظفين بإستخدام البصمة الذكية عن طريق الهواتف الذكية.

وأكدت " الأمانة " أن أثبات الحضور من خلال الأجهزة الذكية أحد خيارات العمل التي تضمن سلامة جميع الموظفين، وتسهم في حماية الموظف ، وضمان تطبيق إجراءات التباعد ، وتؤكد أن أثبات الحضور والانصراف من أهم الأعمال التي تأتي في مصلحة العمل وكذلك التزام الموظف لضمان زيادة الإنتاجية وخدمة المستفيد.

وحددت الأمانة على جميع الموظفين مجموعة من الإعدادات الخاصة بالنظام تتيح للموظف تحميل برنامج محدد ، يعمل فقط في حدود نطاق الأمانة ، ليتمكن من تسجيل دخوله وتسجيل تواجده.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. .. طيب طيب ..
احمد
هيااااااااااط ادوووووول على كيفكم هي
ناصح
يا وليد السبب الرئيسي في اخفاق الحكم السعودي انت والعزبز لديك التويجري والمنتسبين للعلام الرياضي المتعصبين اللذين تسببو في اخفاق الحكام والصاق التهم فيهم تقيمون الحكم قبل المبارات وترعدون اوتبرقون حتى يدخل الحكم مرتعش,,,,,,,
زائر
اللهجه ماتوضح وش قال الاعتراض علي الكلام
باحث
مادام فيه اشتباه لماذا وضعوه في الاحتياط وجاء الملعب ؟ وش الفائدة تفوز في مباراة وتنقل العدوي لأي شخص آخر اقترح اعتبار اي فريق مهزوم اذا احضر لاعب مشتبه باصابته بكرونا

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