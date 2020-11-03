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شاهد.. معلم يقدم لطلابه جوائز عن طريق مندوبي التوصيل

Time منذ 54 دقيقة
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شاهد.. معلم يقدم لطلابه جوائز عن طريق مندوبي التوصيل

علي القحطاني (صدى):
خصص المعلم عبداللطيف الغضيه جوائز صغيرة لتُشعل فتيل المنافسة بين طلابه بأسلوب تحفيزي ومبتكر، حيث أصبح المعلم قريبًا من قلوب تلاميذه وأعينهم.

وقال " الغضيه "  خلال حواره عبر قناة الإخبارية:" لم أكن  أتوقع تجاوب الطلاب معي أثناء التعليم عن بعد "، لافتا:" إذا بدأ الطالب في المراحل الأولى أن يعرف الحروف والكلمات وينطقها بطلاقة فهذا يعد إنجازًا كبيرًا ".

وأوضح " الغضيه ":" وجدنا نتيجة في تحفيز الطلاب واستطاعنا توصيل الهدايا لمنازلهم مع تطبيق  الاحترازات الوقائية ".

وتابع:" تواصلت مع مندوبي التوصيل لتوصيل الجوائز للطلاب على حسابي الخاص "، كما أن التعليم عن بعد لم يعد مشكلة، طالما أن المعلم الناجح يمتلك الأساليب التي تجعل الطالب مستمع أثناء تلقي دروسه، بل يبادر للبحث عن المعلومة.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
غاسل ومغسول
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالعافيه
عوض الغامدي
الله يجزاهم كل خير نلاحظ اجتهاد المعلمين في توصيل المعلومه للطلاب والتحفيز للتميز
محسن
راح يفوز ترامب لانه خدم امريكا والكيان الصهيوني لن يجدوا افضل منه
دكتور رايق بن فايق
ماشاء الله هذا الجيل لا يقبل أن يسب احد دين الإسلام سواء كتاب الله أو رسوله الكريم وعندهم كامل التضحية والدفاع عنه بكل قوة حتى لو ذهبت الأرواح أو قطعت الأرزاق في جميع دول العالم الإسلام خط أحمر

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