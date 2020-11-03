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إحالة مخالفي الإجراءات الاحترازية للمساءلة الجزائية

Time منذ ساعة
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إحالة مخالفي الإجراءات الاحترازية للمساءلة الجزائية

عادل الحربي (صدى):
حذرت النيابة العامة مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المُقررة من الجهات المعنية في مواجهة جائحة كورونا.

وأكدت النيابة العامة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، تجنيباً للنفس عن مغبة الوقوع تحت طائلة المُساءلة الجزائية.

ونشرت النيابة العامة جدول تصنيف انتهاكات الإجراءات الاجترازية والتدابير المتخذة من الجهات المعنية، ومنها التجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع لأكثر من 50 شخص ولايربطهم علاقة سكنية واحدة.

كما تضمن الجدول، التجمعات للأغراض اجتماعية كالعزاء والحفلات لأكثر من 50 شخص، وأي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، بالإضافة إلى أي تجمع للمتسوقين أو العاملية داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الاعداد المنصوص عليها.

بالإضافة إلى عدم التزام منشئات القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
غاسل ومغسول
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالعافيه
عوض الغامدي
الله يجزاهم كل خير نلاحظ اجتهاد المعلمين في توصيل المعلومه للطلاب والتحفيز للتميز
محسن
راح يفوز ترامب لانه خدم امريكا والكيان الصهيوني لن يجدوا افضل منه
دكتور رايق بن فايق
ماشاء الله هذا الجيل لا يقبل أن يسب احد دين الإسلام سواء كتاب الله أو رسوله الكريم وعندهم كامل التضحية والدفاع عنه بكل قوة حتى لو ذهبت الأرواح أو قطعت الأرزاق في جميع دول العالم الإسلام خط أحمر

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