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بالفيديو.. قانوني يكشف عن الجهة المختصة بالقبض على المخالفين بمواقع التواصل الاجتماعي

Time منذ 21 دقيقة
Views 1350
بالفيديو.. قانوني يكشف عن الجهة المختصة بالقبض على المخالفين بمواقع التواصل الاجتماعي

حمود العنزي (صدى):
قال المحامي والمستشار قانوني خالد الشهراني إن وسائل التواصل الاجتماعي يطبق عليها نظام الجرائم المعلوماتية وأيضا مخالفة لائحة الذوق العام.

وأشار الشهراني خلال لقائه عبر برنامج " تم ":" النظامان يطبقان على المخالفين "، مضيفا:" جميع المخالفات المتعلقة بالذوق العام يستعمل فيها الهاتف النقال والسوشيال ميديا وبالتالي نكون أمام جريمتين " الذوق العام، مخالفة نظام الجرائم المعلوماتية ".

وأوضح الشهراني أن جهات الضبط توجه بالقبض على المخالف وإحالته النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، لافتا:"  لائحة الذوق العام مناط القبض فيها للشرطة ومخالفة الآداب العامة مناط التكليف فيها للنيابة العامة ".

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أحدث التعليقات

أحمد صهدان
معزي لولا طموحه وإصراره على مافي نفسه منذ ذلك الحين لما رأينا العائلة المالكة بهذا الخير والثراء العجيب جداً ولكن.. على قدر أهل العزم تأتي العزائمُ معزي له على الجميع جميل لا ينسى وداعاً ابو تركي.
غليس ولد رماح
إذا صدر شي بنشر جميع المحادثات بالمباريات سوف تجد أن نادي النصر أول المعارضين على ذلك سوف تخرج فضايح وطلبهم هذا ذر بالعيون
غليس ولد رماح
إذا صدر شي بنشر جميع المحادثات بالمباريات سوف تجد أن نادي النصر أول المعارضين على ذلك سوف تخرج فضايح وطلبهم هذا ذر بالعيون
ناصر ال عباس
صدقني مافيه لاعب ترك الزعيم واكمل المسيره
اليامي
والله حرام انه لاعب ويدفع له راتب عالي ومايصلح الاعرض ازياء ولافي مشغل

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