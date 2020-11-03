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إيقاف مزاد «ضرية للأبل» بسبب كورونا

Time منذ 16 دقيقة
Views 1362
إيقاف مزاد «ضرية للأبل» بسبب كورونا

عادل الحربي (صدى):
قامت الجهات المختصة، بإصدار قرار بإغلاق مزاد محافظة ضرية للإبل؛ وذلك بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

وقالت الجهات المعنية إنه تم إيقاف المزاد؛ حرصاً على سلامة وصحة الجميع والتزماً بإجراءات منع تفشي فيروس كورونا، وفقًا لـ"سبق".

وأشارت مصادرإلى أن أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن عبدالعزيز أصدر أوامره بإيقاف مزاد ضرية السنوي للإبل لهذا العام، حرصاً منه على سلامة الجميع من مرض كورونا؛ حيث تم تداول مقاطع فيديوهات تصور تجمعات في المزاد وسط ضعف التزام البعض بالإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة نوهت مرارًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تضمن ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي؛ حرصًا على عدم انتشار فيروس كورونا من جديد بشكل أكثر قوة.

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أحدث التعليقات

أحمد صهدان
معزي لولا طموحه وإصراره على مافي نفسه منذ ذلك الحين لما رأينا العائلة المالكة بهذا الخير والثراء العجيب جداً ولكن.. على قدر أهل العزم تأتي العزائمُ معزي له على الجميع جميل لا ينسى وداعاً ابو تركي.
غليس ولد رماح
إذا صدر شي بنشر جميع المحادثات بالمباريات سوف تجد أن نادي النصر أول المعارضين على ذلك سوف تخرج فضايح وطلبهم هذا ذر بالعيون
غليس ولد رماح
إذا صدر شي بنشر جميع المحادثات بالمباريات سوف تجد أن نادي النصر أول المعارضين على ذلك سوف تخرج فضايح وطلبهم هذا ذر بالعيون
ناصر ال عباس
صدقني مافيه لاعب ترك الزعيم واكمل المسيره
اليامي
والله حرام انه لاعب ويدفع له راتب عالي ومايصلح الاعرض ازياء ولافي مشغل

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