لاعبو الهلال يخضعون لمسحة كورونا قبل الجولة الرابعة من الدوري

ماجد محمد (صدى):
أجرى لاعبو نادي الهلال، الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، تنفيذًا لطلب إتحاد القدم الموجه لجميع الأندية قبل خوض الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
جاء ذلك بعد تفشي كورونا في فريقي النصر والتعاون، بالإضافة إلى ظهور حالات إيجابية في فريقي الاتحاد والاتفاق.
وكان اتحاد القدم، قد أشار إلى أنه لن يسمح لأي لاعب بالمشاركة في المباريات ما لم يصل لغرفة التحكم بالجائحة بالاتحاد، حصول اللاعب على نتيجة سلبية لاختبار PCR في الوقت المناسب.
ومن المقرر أن تنطلق الجولة الرابعة لمسابقة الدوري، يوم الخميس القادم بمواجهة الوحدة والرائد.