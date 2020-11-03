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لاعبو الهلال يخضعون لمسحة كورونا قبل الجولة الرابعة من الدوري

Time منذ 46 دقيقة
Views 1497
لاعبو الهلال يخضعون لمسحة كورونا قبل الجولة الرابعة من الدوري

ماجد محمد (صدى):
أجرى لاعبو نادي الهلال، الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، تنفيذًا لطلب إتحاد القدم الموجه لجميع الأندية قبل خوض الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

جاء ذلك بعد تفشي كورونا في فريقي النصر والتعاون، بالإضافة إلى ظهور حالات إيجابية في فريقي الاتحاد والاتفاق.

وكان اتحاد القدم، قد أشار إلى أنه لن يسمح لأي لاعب بالمشاركة في المباريات ما لم يصل لغرفة التحكم بالجائحة بالاتحاد، حصول اللاعب على نتيجة سلبية لاختبار PCR في الوقت المناسب.

ومن المقرر أن تنطلق الجولة الرابعة لمسابقة الدوري، يوم الخميس القادم بمواجهة الوحدة والرائد.

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أحدث التعليقات

أحمد صهدان
معزي لولا طموحه وإصراره على مافي نفسه منذ ذلك الحين لما رأينا العائلة المالكة بهذا الخير والثراء العجيب جداً ولكن.. على قدر أهل العزم تأتي العزائمُ معزي له على الجميع جميل لا ينسى وداعاً ابو تركي.
غليس ولد رماح
إذا صدر شي بنشر جميع المحادثات بالمباريات سوف تجد أن نادي النصر أول المعارضين على ذلك سوف تخرج فضايح وطلبهم هذا ذر بالعيون
غليس ولد رماح
إذا صدر شي بنشر جميع المحادثات بالمباريات سوف تجد أن نادي النصر أول المعارضين على ذلك سوف تخرج فضايح وطلبهم هذا ذر بالعيون
ناصر ال عباس
صدقني مافيه لاعب ترك الزعيم واكمل المسيره
اليامي
والله حرام انه لاعب ويدفع له راتب عالي ومايصلح الاعرض ازياء ولافي مشغل

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