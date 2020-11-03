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بالفيديو.. احتجاز الشاحنات والمركبات الثقيلة على طريق الملك عبدالله

Time منذ ساعة
Views 1607
بالفيديو.. احتجاز الشاحنات والمركبات الثقيلة على طريق الملك عبدالله

نجران (صدى):
قامت الدوريات الأمنية بـ "نجران"، اليوم الثلاثاء، باحتجاز الشاحنات والمركبات الثقيلة على طريق الملك عبدالله.

وجاء ذلك لتسهيل حركة المرور وقت الذروة، فيما تم تداول مقطع فيديو يظهر صفوف الشاحنات على جانب الطريق.

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أحدث التعليقات

أحمد صهدان
معزي لولا طموحه وإصراره على مافي نفسه منذ ذلك الحين لما رأينا العائلة المالكة بهذا الخير والثراء العجيب جداً ولكن.. على قدر أهل العزم تأتي العزائمُ معزي له على الجميع جميل لا ينسى وداعاً ابو تركي.
غليس ولد رماح
إذا صدر شي بنشر جميع المحادثات بالمباريات سوف تجد أن نادي النصر أول المعارضين على ذلك سوف تخرج فضايح وطلبهم هذا ذر بالعيون
غليس ولد رماح
إذا صدر شي بنشر جميع المحادثات بالمباريات سوف تجد أن نادي النصر أول المعارضين على ذلك سوف تخرج فضايح وطلبهم هذا ذر بالعيون
ناصر ال عباس
صدقني مافيه لاعب ترك الزعيم واكمل المسيره
اليامي
والله حرام انه لاعب ويدفع له راتب عالي ومايصلح الاعرض ازياء ولافي مشغل

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