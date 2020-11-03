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شركة التعاونية للتأمين تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين في الرياض 

Time منذ 59 دقيقة
Views 1414
شركة التعاونية للتأمين تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين في الرياض 

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة التعاونية للتأمين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توافّر وظائف إدارية شاغرة للخريجين وذوي الخبرة من الرجال والنساء، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأشارت شركة التعاونية، إلى أن الوظائف المتاحة هي مدير المشتريات والمواد، ويشترط حصوله على شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة، وتنفيذي مبيعات " للخريجين " يشترط حصوله على شهادة البكالوريوس في أي مجال ذي الصلة.

وأبانت شركة التعاونية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر 2020م.

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أحدث التعليقات

أحمد صهدان
معزي لولا طموحه وإصراره على مافي نفسه منذ ذلك الحين لما رأينا العائلة المالكة بهذا الخير والثراء العجيب جداً ولكن.. على قدر أهل العزم تأتي العزائمُ معزي له على الجميع جميل لا ينسى وداعاً ابو تركي.
غليس ولد رماح
إذا صدر شي بنشر جميع المحادثات بالمباريات سوف تجد أن نادي النصر أول المعارضين على ذلك سوف تخرج فضايح وطلبهم هذا ذر بالعيون
غليس ولد رماح
إذا صدر شي بنشر جميع المحادثات بالمباريات سوف تجد أن نادي النصر أول المعارضين على ذلك سوف تخرج فضايح وطلبهم هذا ذر بالعيون
ناصر ال عباس
صدقني مافيه لاعب ترك الزعيم واكمل المسيره
اليامي
والله حرام انه لاعب ويدفع له راتب عالي ومايصلح الاعرض ازياء ولافي مشغل

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