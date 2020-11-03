شركة التعاونية للتأمين تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين في الرياض 

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة التعاونية للتأمين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توافّر وظائف إدارية شاغرة للخريجين وذوي الخبرة من الرجال والنساء، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأشارت شركة التعاونية، إلى أن الوظائف المتاحة هي مدير المشتريات والمواد، ويشترط حصوله على شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة، وتنفيذي مبيعات " للخريجين " يشترط حصوله على شهادة البكالوريوس في أي مجال ذي الصلة.
وأبانت شركة التعاونية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر 2020م.