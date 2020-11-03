بالصور.. فتاة تحرق وجهها بعد استخدامها صبغة لـ "حاجبيها"

ترجمة منةالله كرم (صدى):
بعد قرارت الإغلاق في دول العالم ضمن الإجراءات الإحترازية لمنع انتشار فيروس " كورونا المستجد " منذ مارس الماضي، لجأت النساء إلى علاجات التجميل في المنزل.
وذكر تقرير نشرته صحيفة " the sun " ترجمته " صدى "، إن فتاة لجأت إلى صبغ حاجبيها في المنزل، حيث تسببت الصبغة في إصابتها بـ"الحساسية "، مما جعل وجهها منتفخ بشكل ملحوظ.
وقالت الفتاة إنها كانت تستخدم الصبغة الدائمة لمدة عام ولم تقم باختبارها قبل إضافة لونها.
على الرغم من أن الفتاة كانت سعيدة في البداية بالنتائج ، إلا أنها استيقظت في اليوم التالي بوجه متورم ومحترق.
وشاركت الفتاة قصتها بشجاعة لحث الآخرين على إجراء اختبار قبل استخدام أي شئ على البشرة حتى لو كانت منتجات لعلامة تجارية معروفة.