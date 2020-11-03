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أسطورة مانشستر يونايتد متهم بالاعتداء على فتاة

Time منذ 19 دقيقة
Views 1347
أسطورة مانشستر يونايتد متهم بالاعتداء على فتاة

وكالات (صدى):
نفى أسطورة كرة القدم الإنجليزية ولاعب مانشستر يونايتد السابق، ريان جيجز، الاعتداء على صديقته كيت جريفيل، أثناء التحقيق معه اليوم الثلاثاء.

وكانت الشرطة البريطانية، قد اعتقلت "جيجز" أثناء وجود في قصره الفخم الذي تبلغ قيمته 1.7 مليون جنيه إسترليني، بعد بلاغ عن وجود صخب وصراخ في القصر.

وأوضح تقرير لصحيفة "ذا صن" البريطانية، أنه تم استجواب جيجز صاحب الـ 46 عامًا، للاشتباه في اعتداءه على صديقته، لكن تم الإفراج عنه بكفالة مالية لاحقًا.

وقال متحدث باسم "جيجز"، إنه نفى كل الاتهامات التي وجهت له، واعدًا بالتعاون مع الشرطة للوصول إلى الحقيقة.

وكشف التقرير الذي ترجمته "صدى"، أنه كان يواعد كيت منذ عام 2017، وقد التقيا عندما بدأت في العمل بمجال العلاقات العامة لكرة القدم الفندقية عام 2013 بعد انتقالها من دبي، وتم الإعلان عن علاقتهما عندما تم تصويره معها في إجازتها بإيطاليا في أغسطس 2018.

يشار إلى أنه قد تم تعيينه مدربًا لويلز فى يناير 2018، وتم إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر أن يعقد اليوم الثلاثاء، حيث سيعلن فيه جيجز قائمة فريقه للمباراة الودية ضد الولايات المتحدة، ومباريات دورى أمم أوروبا مع جمهورية أيرلندا وفنلندا فى وقت لاحق من هذا الشهر.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مسكينه ..
عادل عبدالحي حمزة
تستمد السيارة التي يتم اختبارها قوتها من محرك بنزين V8 سعة 6.2 لتر المألوف من صانعة السيارات الأمريكية، والذي يولد قوة 420 حصان و624 نيوتن.متر من عزم الدوران. التي يتم إختبار قوتها وليس إختبارها
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمهم .. آمين ..
ابن حزم
أ عوذبالله من سوء فعلته
عدو الخونة
كلام حق يراد به باطل... فلا تحاول تصطاد بالمياه العكرة انت وشيخك وامثالكم وجه او معول اخر لهدم الدين من داخله مثلكم مثل الاخونجية عليهم لعنة الله وملائكته وجميع خلقه

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