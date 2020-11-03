الأعداد السابقة للصحيفة

متسوقون يتنقلون في شارع الملك سعود في الخبر

Time منذ ساعة
Views 505
متسوقون يتنقلون في شارع الملك سعود في الخبر

Time واتساب

أحدث التعليقات

أحمد صهدان
معزي لولا طموحه وإصراره على مافي نفسه منذ ذلك الحين لما رأينا العائلة المالكة بهذا الخير والثراء العجيب جداً ولكن.. على قدر أهل العزم تأتي العزائمُ معزي له على الجميع جميل لا ينسى وداعاً ابو تركي.
غليس ولد رماح
إذا صدر شي بنشر جميع المحادثات بالمباريات سوف تجد أن نادي النصر أول المعارضين على ذلك سوف تخرج فضايح وطلبهم هذا ذر بالعيون
غليس ولد رماح
إذا صدر شي بنشر جميع المحادثات بالمباريات سوف تجد أن نادي النصر أول المعارضين على ذلك سوف تخرج فضايح وطلبهم هذا ذر بالعيون
ناصر ال عباس
صدقني مافيه لاعب ترك الزعيم واكمل المسيره
اليامي
والله حرام انه لاعب ويدفع له راتب عالي ومايصلح الاعرض ازياء ولافي مشغل

أخر الأخبار

المذيعة مريم الغامدي في اول ظهور بعد غياب
المذيعة مريم الغامدي في اول ظهور بعد غياب
Time منذ 4 دقائق Views 145
استعراض على الخيل وجاب العيد في نفسه
استعراض على الخيل وجاب العيد في نفسه
Time منذ 5 دقائق Views 132
من له حيله فليحتال
من له حيله فليحتال
Time منذ 5 دقائق Views 155
إيقاف مزاد «ضرية للأبل» بسبب كورونا
إيقاف مزاد «ضرية للأبل» بسبب كورونا
Time منذ 16 دقيقة Views 1348
بالفيديو.. قانوني يكشف عن الجهة المختصة بالقبض على المخالفين بمواقع التواصل الاجتماعي
بالفيديو.. قانوني يكشف عن الجهة المختصة بالقبض على المخالفين بمواقع التواصل الاجتماعي
Time منذ 20 دقيقة Views 1341
بالفيديو.. لحظة استقبال الملك سعود للمشير عبدالحكيم عامر والسادات في ‎قصر خزام
بالفيديو.. لحظة استقبال الملك سعود للمشير عبدالحكيم عامر والسادات في ‎قصر خزام
Time منذ 32 دقيقة Views 1465
علي الموسي: «ترامب لن يعترف بالهزيمة أمام بايدن» (فيديو)
علي الموسي: «ترامب لن يعترف بالهزيمة أمام بايدن» (فيديو)
Time منذ 41 دقيقة Views 1557
لاعبو الهلال يخضعون لمسحة كورونا قبل الجولة الرابعة من الدوري
لاعبو الهلال يخضعون لمسحة كورونا قبل الجولة الرابعة من الدوري
Time منذ 45 دقيقة Views 1493
مفتي المملكة يوضح حكم قول «لا حول ولا قوة إلا بالله» في المصائب
مفتي المملكة يوضح حكم قول «لا حول ولا قوة إلا بالله» في المصائب
Time منذ 51 دقيقة Views 2239
ثلاثيني يتعدى على سيدة في طريق عام بسبب زوجها السابق
ثلاثيني يتعدى على سيدة في طريق عام بسبب زوجها السابق
Time منذ 53 دقيقة Views 422