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السيتي يأخذ خطوة جديدة لضم ميسي في يناير

Time منذ 31 دقيقة
Views 1383
السيتي يأخذ خطوة جديدة لضم ميسي في يناير

ترجمة سلسبيل سعيد (صدى):
يواصل مانشستر سيتي جهوده للتعاقد مع لاعب برشلونة ليونيل ميسي؛ حيث يجهز لعرض جديد لخطف اللاعب الأرجنتيني.

وقالت صحيفة "الديلي ميل "البريطانية في تقرير ترجمته "صدى" إن النادي الإنجليزي سوف يقدم عرضًا أوليًا لنجم برشلونة خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت "الديلي ميل" إن السيتي يتطلع إلى أخذ خطوة أخرى لجلب ميسي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز؛ وذلك بعد أن أبلغ اللاعب إدارته في وقت سابق هذا العام برغبته في الرحيل.

وبعد ذلك، أدلى ميسي بتصريحات أكد فيها إنه سيظل في الكامب نو خلال الموسم الحالي، حيث سينتهي عقده الساري في يونيو المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من استقالة رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو من منصبه، إلا أن مستقبل ميسي وتجديد عقده لن يُحسم في الوقت الحالي.

ويحق للاعب الدخول في مفاوضات مع أي نادِ آخر قبل 6 أشهر من نهاية عقده، فيتبقى أمام أسطورة برشلونة البالغ من العمر 33 عامًا ثمانية أشهر على عقده في البرسا.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مسكينه ..
عادل عبدالحي حمزة
تستمد السيارة التي يتم اختبارها قوتها من محرك بنزين V8 سعة 6.2 لتر المألوف من صانعة السيارات الأمريكية، والذي يولد قوة 420 حصان و624 نيوتن.متر من عزم الدوران. التي يتم إختبار قوتها وليس إختبارها
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمهم .. آمين ..
ابن حزم
أ عوذبالله من سوء فعلته
عدو الخونة
كلام حق يراد به باطل... فلا تحاول تصطاد بالمياه العكرة انت وشيخك وامثالكم وجه او معول اخر لهدم الدين من داخله مثلكم مثل الاخونجية عليهم لعنة الله وملائكته وجميع خلقه

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