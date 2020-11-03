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عبدالكريم الجاسر: "انشروا كل المحادثات واجعلوا اللعب ع المكشوف"

Time منذ 58 دقيقة
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عبدالكريم الجاسر: "انشروا كل المحادثات واجعلوا اللعب ع المكشوف"

طلال الغامدي (صدى):
أيّد الإعلامي الرياضي عبدالكريم الجاسر، مطالبات النصراويين بنشر المحادثات التي تتم بين الحكام وحكام غرفة الفار.

وقال "الجاسر" في تصريح له: "مطالبة النصراويين بنشر المحادثات التي تتم بين الحكام وحكام غرفة الفار اقتراح ممتاز أؤيده بقوه ".

وأضاف: "فهو تصرف حضاري سيجعل كل القرارات معلنة ومكشوفة أمام الجميع في كل المباريات، كما يحدث مثلًا في الدوري الأسترالي".

وتابع: "فضلاً انشروا كل المحادثات على الملأ واجعلوا اللعب ع المكشوف".

يُشار إلى أن نادي النصر قد طالب بالكشف عن المحادثات التي دارت بين حكام غرفة VAR وحكم الساحة شكري الحنفوش، في المباراة التي جمعت الفريق بالشباب، وانتهت بفوز الأخير.

وكانت لجنة الحكام، قد برأت "الحنفوش" من مسؤولية الأخطاء التحكيمية التي حدثت في المباراة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مسكينه ..
عادل عبدالحي حمزة
تستمد السيارة التي يتم اختبارها قوتها من محرك بنزين V8 سعة 6.2 لتر المألوف من صانعة السيارات الأمريكية، والذي يولد قوة 420 حصان و624 نيوتن.متر من عزم الدوران. التي يتم إختبار قوتها وليس إختبارها
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمهم .. آمين ..
ابن حزم
أ عوذبالله من سوء فعلته
عدو الخونة
كلام حق يراد به باطل... فلا تحاول تصطاد بالمياه العكرة انت وشيخك وامثالكم وجه او معول اخر لهدم الدين من داخله مثلكم مثل الاخونجية عليهم لعنة الله وملائكته وجميع خلقه

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