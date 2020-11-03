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وظائف تعليمية يوفرها مركز غرفة الشرقية بالخبر

Time منذ ساعة
Views 1470
وظائف تعليمية يوفرها مركز غرفة الشرقية بالخبر

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن مركز غرفة المنطقة الشرقية للتوظيف، من خلال موقعه الإلكتروني عن توفر 3 وظائف تعليمية شاغرة بالقطاع الخاص بالخبر بمسمى "معلمة لغة إنجليزية".

وأوضح المركز، أن الوصف الوظيفي هو: إلقاء الدروس للمنهج العلمي وشرحها للطلاب طبقا للقواعد والأصول التربوية وإعداد الاختبارات الشفوية والتحريرية والاختبارات التقويمية للمادة وتنفيذها.

وأشار إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 17/03/1442 هـ الموافق 3/11/2020، وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مسكينه ..
عادل عبدالحي حمزة
تستمد السيارة التي يتم اختبارها قوتها من محرك بنزين V8 سعة 6.2 لتر المألوف من صانعة السيارات الأمريكية، والذي يولد قوة 420 حصان و624 نيوتن.متر من عزم الدوران. التي يتم إختبار قوتها وليس إختبارها
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمهم .. آمين ..
ابن حزم
أ عوذبالله من سوء فعلته
عدو الخونة
كلام حق يراد به باطل... فلا تحاول تصطاد بالمياه العكرة انت وشيخك وامثالكم وجه او معول اخر لهدم الدين من داخله مثلكم مثل الاخونجية عليهم لعنة الله وملائكته وجميع خلقه

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