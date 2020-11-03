وظائف تعليمية يوفرها مركز غرفة الشرقية بالخبر

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن مركز غرفة المنطقة الشرقية للتوظيف، من خلال موقعه الإلكتروني عن توفر 3 وظائف تعليمية شاغرة بالقطاع الخاص بالخبر بمسمى "معلمة لغة إنجليزية".
وأوضح المركز، أن الوصف الوظيفي هو: إلقاء الدروس للمنهج العلمي وشرحها للطلاب طبقا للقواعد والأصول التربوية وإعداد الاختبارات الشفوية والتحريرية والاختبارات التقويمية للمادة وتنفيذها.
وأشار إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 17/03/1442 هـ الموافق 3/11/2020، وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــــــــا .