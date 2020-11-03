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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً

Time منذ 3 ساعات
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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 22.43 نقطة ليقفل عند مستوى 7,998.59نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 291 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 340 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 52 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 135 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الكثيري، ووفرة، وأنعام القابضة، والخزف السعودي، وباعظيم الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ملاذ للتأمين، وتكافل الراجحي، وإتحاد الخليج، ومهارة، وبروج للتأمين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 6.49% .

فيما كانت أسهم شركات الكابلات السعودية، ودار الأركان، وملاذ للتأمين، والإنماء، والأسماك هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات الكابلات السعودية، والأسماك، ووفرة، والراجحي، والمصافي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 1,184.66 نقطة ليقفل عند مستوى 18,530.84 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 48 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 543 ألف سهم تقاسمتها 1577 صفقة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مسكينه ..
عادل عبدالحي حمزة
تستمد السيارة التي يتم اختبارها قوتها من محرك بنزين V8 سعة 6.2 لتر المألوف من صانعة السيارات الأمريكية، والذي يولد قوة 420 حصان و624 نيوتن.متر من عزم الدوران. التي يتم إختبار قوتها وليس إختبارها
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمهم .. آمين ..
ابن حزم
أ عوذبالله من سوء فعلته
عدو الخونة
كلام حق يراد به باطل... فلا تحاول تصطاد بالمياه العكرة انت وشيخك وامثالكم وجه او معول اخر لهدم الدين من داخله مثلكم مثل الاخونجية عليهم لعنة الله وملائكته وجميع خلقه

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