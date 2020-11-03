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موعد بدء التقديم على الوظائف الصحية في المستشفى الجامعي بالسيح

Time منذ 27 دقيقة
Views 1267
موعد بدء التقديم على الوظائف الصحية في المستشفى الجامعي بالسيح

السيح (صدى):
تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج الأحد القادم ، استقبال طلبات المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الصحية في المستشفى الجامعي بمدينة السيح ، عن طريق المسابقة الوظيفية لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة حسب المسميات والشروط المعلن عنها ، وفق لائحة التعيين للوظائف الصحية ، وذلك من خلال بوابة التوظيف الالكترونية على موقع الجامعة عبر الرابط : (هنا).

‏ودعت الجامعة ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة من المواطنين والمواطنات ولديهم الرغبة في الدخول بالمسابقة الوظيفية تسجيل بياناتهم عبر النظام الالكتروني للتوظيف بالجامعة ، وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة ، مشيرة إلى أن آخر موعد لتلقي الطلبات يوم الخميس 26 / 3 / 1442هـ .

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أحدث التعليقات

ابوحاتم
اقسم بالله مالعبه في ملعبنا التراب
زائر
الولبد بن بدر مريض نفسي من جماعة ( أبو نفسية ) يعاني مثل أي نصراوي من جالة نفسية ويحتاج علاج في المصحات والمراكز النفسية ..
قوقاز
يامريض إحنا المسلمين نعرف حقوق المرأة من قبل مانشوف وجهك وكلام الغرب سنة سبعين خلاص قدم الناس تعرف وين الاستمتاع بالمراهء زين هناك إلا مايعرف حتى إسمها بس يعرف أماكن أخرى ترى الناس معد في الخمسينات
ناقد رياضي
ممكن وزير الرياضة السعودي ورئيس الاتحاد الموافقة على طلب نادي النصر ، هما ليس لهما نفوذ في الوزارة يعملون صوريا وينفذون تعليمات الشخصية النصراويه النافذة التي تدير الوزارة .
محمد البقمي
لا لا لا لا تبطي صبه كأس الملك للهلال

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