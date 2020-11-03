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بالفيديو.. توجيه مهم من "آل الشيخ" للأئمة خلال تفقده مسجد الخندق بالمدينة المنورة

Time منذ 38 دقيقة
Views 1412
بالفيديو.. توجيه مهم من "آل الشيخ" للأئمة خلال تفقده مسجد الخندق بالمدينة المنورة

المدينة المنورة (صدى):
وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الأئمة بضرورة تنبيه المصلين بالأخذ بالإجراءات الاحترازية لضمان سلامتهم من فيروس كورونا.

وأكد آل الشيخ زيارته التفقدية لمسجد الخندق بالمدينة المنوّرة ضمن برنامج زيارته للمنطقة للوقوف على قطاعات الوزارة وتفقد احتياجاتها لتحقيق رسالتها السامية، أن الإمام هو الحاكم -بعد الله- في المسجد ودوره مهم ومسؤوليته عظيمة أمام الله.

وقال "آل الشيخ" للأئمة: "مثلما تلتفتوا للمصلين وتقولوا لهم استووا، قولوا لهم يا إخوان التزموا بالإجراءات الاحترازية واحرصوا على تطبيق البروتوكولات الصحية كافة، فهذا واجبكم وأنتم مسؤولون أمام الله".

وشدد الأئمة على الحرص على الدعوة وفق المنهج الوسطي واختيار الكلام النافع والمحبب للناس بالأسلوب الذي يجمع ولا يفرق بالحكمة والموعظة الحسنة.

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أحدث التعليقات

ابوحاتم
اقسم بالله مالعبه في ملعبنا التراب
زائر
الولبد بن بدر مريض نفسي من جماعة ( أبو نفسية ) يعاني مثل أي نصراوي من جالة نفسية ويحتاج علاج في المصحات والمراكز النفسية ..
قوقاز
يامريض إحنا المسلمين نعرف حقوق المرأة من قبل مانشوف وجهك وكلام الغرب سنة سبعين خلاص قدم الناس تعرف وين الاستمتاع بالمراهء زين هناك إلا مايعرف حتى إسمها بس يعرف أماكن أخرى ترى الناس معد في الخمسينات
ناقد رياضي
ممكن وزير الرياضة السعودي ورئيس الاتحاد الموافقة على طلب نادي النصر ، هما ليس لهما نفوذ في الوزارة يعملون صوريا وينفذون تعليمات الشخصية النصراويه النافذة التي تدير الوزارة .
محمد البقمي
لا لا لا لا تبطي صبه كأس الملك للهلال

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