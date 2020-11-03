وظائف شاغرة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف بعقود لذوي الخبرة بمجال الإعلام.
وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير محتوى البرامج الإذاعية: درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في تخصص (الإعلام والاتصال، التسويق، العلاقات العامة، الصحافة) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 8 سنوات منها خبرة لا تقل عن 3 سنوات في دور إداري.
وأشارت إلى حاجتها إلى مدير المحطة الإذاعية: درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في تخصص (الإعلام والاتصال، التسويق، العلاقات العامة، الصحافة) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 8 سنوات منها خبرة لا تقل عن 3 سنوات في دور إداري.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى مدير وسائل التواصل الاجتماعي: درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في تخصص (الإعلام والاتصال، التسويق، العلاقات العامة، الصحافة) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 8 سنوات منها خبرة لا تقل عن 3 سنوات في دور إداري؛ فضلًا عن شريك أعمال.
وقالت أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1442/03/17هـ الموافق 2020/11/03م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب؛ فيما لمزيد من المعلومات حول الوظائف وللتقديم من خلال الرابط التالي:
1- مدير محتوى البرامج الإذاعية من هنــــــــــــا .
2- مدير المحطة الإذاعية من هنــــــــــا .
3- مدير وسائل التواصل الاجتماعي من هنـــــــــا .
4- شريك أعمال - المكتب الرئيس من هنـــــــــا .