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وظائف شاغرة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا

Time منذ ساعة
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وظائف شاغرة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف بعقود لذوي الخبرة بمجال الإعلام.

وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير محتوى البرامج الإذاعية: درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في تخصص (الإعلام والاتصال، التسويق، العلاقات العامة، الصحافة) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 8 سنوات منها خبرة لا تقل عن 3 سنوات في دور إداري.

وأشارت إلى حاجتها إلى مدير المحطة الإذاعية: درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في تخصص (الإعلام والاتصال، التسويق، العلاقات العامة، الصحافة) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 8 سنوات منها خبرة لا تقل عن 3 سنوات في دور إداري.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى مدير وسائل التواصل الاجتماعي:  درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في تخصص (الإعلام والاتصال، التسويق، العلاقات العامة، الصحافة) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 8 سنوات منها خبرة لا تقل عن 3 سنوات في دور إداري؛ فضلًا عن شريك أعمال.

وقالت أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1442/03/17هـ الموافق 2020/11/03م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب؛ فيما لمزيد من المعلومات حول الوظائف وللتقديم من خلال الرابط التالي:

1- مدير محتوى البرامج الإذاعية من هنــــــــــــا .

2- مدير المحطة الإذاعية من هنــــــــــا .

3- مدير وسائل التواصل الاجتماعي من هنـــــــــا .

4- شريك أعمال - المكتب الرئيس من هنـــــــــا .

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أحدث التعليقات

ابوحاتم
اقسم بالله مالعبه في ملعبنا التراب
زائر
الولبد بن بدر مريض نفسي من جماعة ( أبو نفسية ) يعاني مثل أي نصراوي من جالة نفسية ويحتاج علاج في المصحات والمراكز النفسية ..
قوقاز
يامريض إحنا المسلمين نعرف حقوق المرأة من قبل مانشوف وجهك وكلام الغرب سنة سبعين خلاص قدم الناس تعرف وين الاستمتاع بالمراهء زين هناك إلا مايعرف حتى إسمها بس يعرف أماكن أخرى ترى الناس معد في الخمسينات
ناقد رياضي
ممكن وزير الرياضة السعودي ورئيس الاتحاد الموافقة على طلب نادي النصر ، هما ليس لهما نفوذ في الوزارة يعملون صوريا وينفذون تعليمات الشخصية النصراويه النافذة التي تدير الوزارة .
محمد البقمي
لا لا لا لا تبطي صبه كأس الملك للهلال

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